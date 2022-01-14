https://ria.ru/20220114/vkontakte-1767909645.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники - РИА Новости, 14.01.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:34

2022-01-14T18:34

2022-01-14T18:34

вконтакте

новый год

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они провели праздничные выходные. В итоге большинство подписчиков ответили, что работали в длинные выходные. Многие провели их дома или посвятили время походам в гости.Также в комментариях пользователи ВКонтакте отметили, что успели выполнить почти все варианты из опроса.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, новый год