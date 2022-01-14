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Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники - РИА Новости, 14.01.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:34
2022-01-14T18:34
2022-01-14T18:34
вконтакте
новый год
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они провели праздничные выходные. В итоге большинство подписчиков ответили, что работали в длинные выходные. Многие провели их дома или посвятили время походам в гости.Также в комментариях пользователи ВКонтакте отметили, что успели выполнить почти все варианты из опроса.
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РИА Новости
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вконтакте, новый год
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они провели праздничные выходные.
В итоге большинство подписчиков ответили, что работали в длинные выходные. Многие провели их дома или посвятили время походам в гости.
Также в комментариях пользователи ВКонтакте отметили, что успели выполнить почти все варианты из опроса.