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В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19
В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19
Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:48
2022-01-14T19:48
2022-01-14T19:48
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Всего в стране вакцинировано 80,6 миллиона человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", - сказала Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.
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В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19
Голикова: полностью прошли вакцинацию от COVID-19 в России 76,7 миллиона человек