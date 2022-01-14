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В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19

В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

В России более 76 миллионов человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19

Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:48

2022-01-14T19:48

2022-01-14T19:48

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Всего в стране вакцинировано 80,6 миллиона человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", - сказала Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.

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2022

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