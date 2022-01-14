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Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19
Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19
Полностью от коронавируса в России привились 49,7% пожилых россиян, первую прививку сделали 51,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:04
2022-01-14T19:04
2022-01-14T19:05
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полностью от коронавируса в России привились 49,7% пожилых россиян, первую прививку сделали 51,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.Ранее она сообщила, что полностью вакцинацию от коронавируса в РФ прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно."Хочу отметить отдельно граждан пожилого возраста, которые по-прежнему находятся в рисковой категории, из них на сегодняшний день вакцинированы 51,5%. Полностью прошли вакцинацию 49,7%, или 16,6 миллиона человек", - сообщила Голикова.
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общество, вакцинация, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:04 14.01.2022 (обновлено: 19:05 14.01.2022)
Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19
Вице-премьер Голикова: 49,7% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19