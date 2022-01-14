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Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19

Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Почти 50% пожилых россиян прошли полную вакцинацию от COVID-19

Полностью от коронавируса в России привились 49,7% пожилых россиян, первую прививку сделали 51,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:04

2022-01-14T19:04

2022-01-14T19:05

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полностью от коронавируса в России привились 49,7% пожилых россиян, первую прививку сделали 51,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.Ранее она сообщила, что полностью вакцинацию от коронавируса в РФ прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно."Хочу отметить отдельно граждан пожилого возраста, которые по-прежнему находятся в рисковой категории, из них на сегодняшний день вакцинированы 51,5%. Полностью прошли вакцинацию 49,7%, или 16,6 миллиона человек", - сообщила Голикова.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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