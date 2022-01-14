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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз - РИА Новости, 14.01.2022

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 80,2 миллиона раз, полностью - более 76,5 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:53

2022-01-14T18:53

2022-01-14T18:55

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 80,2 миллиона раз, полностью - более 76,5 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 14 января, вакцинация первым компонентом проведена 80 184 717 раз, вакцинация полного цикла - 76 520 849. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7%", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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