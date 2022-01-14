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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз - РИА Новости, 14.01.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 80,2 миллиона раз, полностью - более 76,5 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:53
2022-01-14T18:53
2022-01-14T18:55
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 80,2 миллиона раз, полностью - более 76,5 миллиона раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 14 января, вакцинация первым компонентом проведена 80 184 717 раз, вакцинация полного цикла - 76 520 849. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7%", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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18:53 14.01.2022 (обновлено: 18:55 14.01.2022)
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 80 миллионов раз
Голикова: вакцинация от COVID-19 в России первым компонентом провели 80,2 миллиона раз