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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767893871.html
Турчак раскритиковал предложение сделать вакцинацию от коронавируса платной
Турчак раскритиковал предложение сделать вакцинацию от коронавируса платной - РИА Новости, 14.01.2022
Турчак раскритиковал предложение сделать вакцинацию от коронавируса платной
Заявление депутата ГД от "Единой России" Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной недопустимы и вредны, за слова нужно отвечать, вакцинация от... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:36
2022-01-14T17:41
распространение коронавируса
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
вакцинация
коронавирусы
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявление депутата ГД от "Единой России" Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной недопустимы и вредны, за слова нужно отвечать, вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной и доступной, сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идёт системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству её получения для граждан", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии."За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной Думы", - заключил Турчак.Ранее депутат ГД Максим Иванов в своей публикации на Facebook заявил, что тем, кто думает, ставить прививку от ковида или нет, стоит поторопиться, отметив, что "в скором времени сделать это бесплатно уже не получится".Иванов отметил, что сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная, и все, кто хотел привиться, уже вакцинировались. По его словам, "в правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной"
https://ria.ru/20211027/privivki-1756413740.html
https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:36 14.01.2022 (обновлено: 17:41 14.01.2022)
 
Турчак раскритиковал предложение сделать вакцинацию от коронавируса платной

Секретарь генсовета ЕР Турчак: заявления о платной вакцинации от коронавируса недопустимы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявление депутата ГД от "Единой России" Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной недопустимы и вредны, за слова нужно отвечать, вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной и доступной, сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идёт системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству её получения для граждан", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
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"За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной Думы", - заключил Турчак.
Ранее депутат ГД Максим Иванов в своей публикации на Facebook заявил, что тем, кто думает, ставить прививку от ковида или нет, стоит поторопиться, отметив, что "в скором времени сделать это бесплатно уже не получится".
Иванов отметил, что сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная, и все, кто хотел привиться, уже вакцинировались. По его словам, "в правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной"
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