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В Подмосковье будут судить женщину, организовавшую убийство мужа
В Подмосковье будут судить женщину, организовавшую убийство мужа - РИА Новости, 14.01.2022
В Подмосковье будут судить женщину, организовавшую убийство мужа
Женщина, организовавшая убийство мужа в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:33
2022-01-14T10:33
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Женщина, организовавшая убийство мужа в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."Она обвиняется в организации убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору... Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшие дни будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.Установлено, что в августе 2019 года женщина обратилась к мужчине с предложением убить мужа - его компаньона - за 50 миллионов рублей. Москвич согласился и привлек к преступлению знакомого, который согласился помочь за 3 миллиона рублей. В сентябре 2019 года мужчины купили переделанное самодельное оружие, боеприпасы, а также накладную бороду. Помимо прочего, супруга убитого оплатила "датчик движения" для слежки за автомобилем мужа.Позднее мужчина решил отказаться от "услуг" соучастника. 10 декабря 2019 года женщина, обманув мужа, убедила его съездить с ее подельником в городской округ Домодедово якобы к шаману, чтобы снять порчу. Когда мужчины доехали, киллер выстелил в голову потерпевшему. Врадий добавила, что после смерти супруга женщина, желая получить деньги, "приискала третье подконтрольное себе лицо, на которое переоформила коммерческую организацию, ранее принадлежавшую её супругу".
https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
10:33 14.01.2022
 
В Подмосковье будут судить женщину, организовавшую убийство мужа

Жительница Подмосковья, организовавшая убийство собственного мужа, предстанет перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Женщина, организовавшая убийство мужа в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
"Она обвиняется в организации убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору... Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшие дни будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
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Установлено, что в августе 2019 года женщина обратилась к мужчине с предложением убить мужа - его компаньона - за 50 миллионов рублей. Москвич согласился и привлек к преступлению знакомого, который согласился помочь за 3 миллиона рублей. В сентябре 2019 года мужчины купили переделанное самодельное оружие, боеприпасы, а также накладную бороду. Помимо прочего, супруга убитого оплатила "датчик движения" для слежки за автомобилем мужа.
Позднее мужчина решил отказаться от "услуг" соучастника. 10 декабря 2019 года женщина, обманув мужа, убедила его съездить с ее подельником в городской округ Домодедово якобы к шаману, чтобы снять порчу. Когда мужчины доехали, киллер выстелил в голову потерпевшему. Врадий добавила, что после смерти супруга женщина, желая получить деньги, "приискала третье подконтрольное себе лицо, на которое переоформила коммерческую организацию, ранее принадлежавшую её супругу".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга Врадий
 
 
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