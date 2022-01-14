https://ria.ru/20220114/tovarooborot-1767888507.html

Товарооборот между КНР и РФ вырос в 2021 году на 35,8%, до $146,9 млрд

Товарооборот между КНР и РФ вырос в 2021 году на 35,8%, до $146,9 млрд - РИА Новости, 14.01.2022

Товарооборот между КНР и РФ вырос в 2021 году на 35,8%, до $146,9 млрд

Объем торговли между Китаем и Россией в 2021 году составил 147,887 миллиарда долларов, увеличившись на 35,8% по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:23

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Объем торговли между Китаем и Россией в 2021 году составил 147,887 миллиарда долларов, увеличившись на 35,8% по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют размещенные на официальном веб-сайте данные Главного таможенного управления КНР.Согласно данным ведомства, в прошлом году объем экспорта китайских товаров в Россию вырос на 33,8% до 67,565 миллиарда долларов, а объем импорта российских товаров в Китай составил около 79,322 миллиарда долларов с приростом на 37,5% в годовом исчислении.В декабре 2021 года объем двустороннего товарооборота составил около 16,444 миллиарда долларов. В частности, на экспорт пришлось примерно 8,137 миллиарда долларов, на импорт - около 8,307 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211120/tovarooborot-1759980107.html

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экономика, китай, россия