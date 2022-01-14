https://ria.ru/20220114/tigryata-1767770027.html

В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка

В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка - РИА Новости, 14.01.2022

В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка

Два краснокнижных амурских тигренка, которых нашли мертвыми в Хабаровском крае под крыльцом частного дома в декабре прошлого года, умерли от истощения, сообщил... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T05:46

2022-01-14T05:46

2022-01-14T05:46

происшествия

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

центр "амурский тигр"

россия

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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Два краснокнижных амурских тигренка, которых нашли мертвыми в Хабаровском крае под крыльцом частного дома в декабре прошлого года, умерли от истощения, сообщил центр "Амурский тигр" после экспертизы.Двух мертвых тигрят обнаружили 15 декабря 2021 года жильцы под крыльцом дома в поселке Шумный Вяземского муниципального района. На вид им было три-четыре месяца, они были очень худыми — "с торчащими костями и впалыми лапами".Сообщается, что остаться без матери они могли по трем причинам: либо она погибла от рук браконьеров, либо погибла по естественным причинам, либо ушла на длительную охоту, а движимые голодом тигрята по прошествии определенного времени отправились искать ее по глубокому снегу."Дикая природа сурова, и не стоит переоценивать материнский инстинкт. Да, он работает безотказно при встрече с врагом, но когда внимание тигрицы отвлечено охотой, она может потерять контроль над тигрятами", — пояснили в центре.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220107/tigr-1766827136.html

https://ria.ru/20220112/tigrenok-1767429624.html

хабаровский край

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