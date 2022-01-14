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В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка
В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка - РИА Новости, 14.01.2022
В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка
Два краснокнижных амурских тигренка, которых нашли мертвыми в Хабаровском крае под крыльцом частного дома в декабре прошлого года, умерли от истощения, сообщил... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T05:46
2022-01-14T05:46
происшествия
хабаровский край
хабаровск
дальний восток
центр "амурский тигр"
россия
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Два краснокнижных амурских тигренка, которых нашли мертвыми в Хабаровском крае под крыльцом частного дома в декабре прошлого года, умерли от истощения, сообщил центр "Амурский тигр" после экспертизы.Двух мертвых тигрят обнаружили 15 декабря 2021 года жильцы под крыльцом дома в поселке Шумный Вяземского муниципального района. На вид им было три-четыре месяца, они были очень худыми — "с торчащими костями и впалыми лапами".Сообщается, что остаться без матери они могли по трем причинам: либо она погибла от рук браконьеров, либо погибла по естественным причинам, либо ушла на длительную охоту, а движимые голодом тигрята по прошествии определенного времени отправились искать ее по глубокому снегу."Дикая природа сурова, и не стоит переоценивать материнский инстинкт. Да, он работает безотказно при встрече с врагом, но когда внимание тигрицы отвлечено охотой, она может потерять контроль над тигрятами", — пояснили в центре.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20220107/tigr-1766827136.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, дальний восток, центр "амурский тигр", россия
05:46 14.01.2022
 
В декабре в Хабаровском крае от истощения погибли два амурских тигренка

"Амурский тигр": в декабре под Хабаровском от истощения погибли два краснокнижных тигренка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигренок в Приморском сафари-парке
Тигренок в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тигренок в Приморском сафари-парке. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Два краснокнижных амурских тигренка, которых нашли мертвыми в Хабаровском крае под крыльцом частного дома в декабре прошлого года, умерли от истощения, сообщил центр "Амурский тигр" после экспертизы.
Двух мертвых тигрят обнаружили 15 декабря 2021 года жильцы под крыльцом дома в поселке Шумный Вяземского муниципального района. На вид им было три-четыре месяца, они были очень худыми — "с торчащими костями и впалыми лапами".

"Малыши погибли в результате крайней степени истощения, запустившей необратимые последствия в организме. Травм и огнестрельных ранений нет. Причиной длительного голодания стало то, что, оставшись без матери, тигрята не смогли самостоятельно добывать пропитание. В попытке согреться они залезли под крыльцо дома, где в итоге и умерли", — сообщает центр.

Сообщается, что остаться без матери они могли по трем причинам: либо она погибла от рук браконьеров, либо погибла по естественным причинам, либо ушла на длительную охоту, а движимые голодом тигрята по прошествии определенного времени отправились искать ее по глубокому снегу.
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"Дикая природа сурова, и не стоит переоценивать материнский инстинкт. Да, он работает безотказно при встрече с врагом, но когда внимание тигрицы отвлечено охотой, она может потерять контроль над тигрятами", — пояснили в центре.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
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ПроисшествияХабаровский крайХабаровскДальний ВостокЦентр "Амурский тигр"Россия
 
 
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