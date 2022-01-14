https://ria.ru/20220114/sotrudnichestvo-1767813556.html

Иллюзии об экономическом сотрудничестве с Западом растаяли, заявил Лавров

Иллюзии об экономическом сотрудничестве с Западом растаяли, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Иллюзии об экономическом сотрудничестве с Западом растаяли, заявил Лавров

Иллюзии России по поводу экономического сотрудничества с западом за последние годы растаяли полностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:10

2022-01-14T12:10

2022-01-14T12:36

россия

экономика

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Иллюзии России по поводу экономического сотрудничества с западом за последние годы растаяли полностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.

https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html

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россия, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров