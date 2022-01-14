https://ria.ru/20220114/sheregesh-1767823341.html
На "Шерегеше" в новогодние праздники побывали более 186 тысяч туристов
На "Шерегеше" в новогодние праздники побывали более 186 тысяч туристов - РИА Новости, 14.01.2022
На "Шерегеше" в новогодние праздники побывали более 186 тысяч туристов
Горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе принял более 186 тысяч отдыхающих на январских праздниках, рассказал журналистам министр туризма и молодежной политики... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:31
2022-01-14T13:31
2022-01-14T13:31
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КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе принял более 186 тысяч отдыхающих на январских праздниках, рассказал журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."Это на 2,4 процента больше, чем в прошлом году. Во многом поддержало бизнес и спровоцировало этот спрос решение нашего губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева. Мы приостановили действие QR-кодов в гостиницах, на наших туристских базах и иных коллективных средствах размещения до 20 января", — сказал Пятовский.Однако министр подчеркнул, что вспышек коронавируса на горнолыжных комплексах Кузбасса допущено не было, так как остается обязательным масочный режим. По его словам, на данный момент на курорте действует свыше 200 объектов инфраструктуры, из которых 82 — средства размещения туристов. Открыты 26 горнолыжных трасс длиной до пяти километров, рассчитанных на разный уровень сложности. Их общая протяженность — 56 километров.
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кемерово, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, сноуборд, горнолыжный спорт
На "Шерегеше" в новогодние праздники побывали более 186 тысяч туристов
Горнолыжный курорт "Шерегеш" принял более 186 тысяч туристов на январских каникулах
КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе принял более 186 тысяч отдыхающих на январских праздниках, рассказал журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
"Это на 2,4 процента больше, чем в прошлом году. Во многом поддержало бизнес и спровоцировало этот спрос решение нашего губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева. Мы приостановили действие QR-кодов в гостиницах, на наших туристских базах и иных коллективных средствах размещения до 20 января", — сказал Пятовский.
Однако министр подчеркнул, что вспышек коронавируса на горнолыжных комплексах Кузбасса допущено не было, так как остается обязательным масочный режим.
По его словам, на данный момент на курорте действует свыше 200 объектов инфраструктуры, из которых 82 — средства размещения туристов. Открыты 26 горнолыжных трасс длиной до пяти километров, рассчитанных на разный уровень сложности. Их общая протяженность — 56 километров.