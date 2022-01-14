https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767768274.html

Байдена призвали ужесточить санкции против "Северного потока — 2"

Байдена призвали ужесточить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.01.2022

Байдена призвали ужесточить санкции против "Северного потока — 2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса, где большинство, хотя и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T03:50

2022-01-14T03:50

2022-01-14T03:50

в мире

украина

сша

маттиас варниг

дмитрий песков

джо байден

санкции в отношении россии

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса, где большинство, хотя и недостаточное, поддержало законопроект о немедленном ужесточении санкций против газопровода "Северный поток — 2".Инициатива Круза, которой оппонировал Белый дом, набрала 55 голосов из необходимых 60, 43 сенатора проголосовали против. В четверг пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, и увязывать его с безопасностью — "это абсурд", лишний раз подтверждающий, что это попытка недобросовестной конкуренции. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Законопроект предписывал президенту в течение 15 дней после принятия ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз пытался добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Санкции предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Противники инициативы Круза, включая Белый дом, доказывали, что она ослабит единство западных союзников в момент кризиса в Европе. Глава международного комитета сената, демократ Роберт Менендез накануне представил проект возможных беспрецедентных санкций против России. Наряду с мерами против ключевых секторов российской экономики, государственного долга, первых лиц страны туда вошли рестрикции в отношении "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20220114/bayden-1767765940.html

https://ria.ru/20220112/ssha-1767427360.html

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в мире, украина, сша, маттиас варниг, дмитрий песков, джо байден, санкции в отношении россии, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия