Байдена призвали ужесточить санкции против "Северного потока — 2"
Сенатор Тед Круз призвал Байдена ужесточить санкции против "Северного потока — 2"
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса, где большинство, хотя и недостаточное, поддержало законопроект о немедленном ужесточении санкций против газопровода "Северный поток — 2".
Инициатива Круза, которой оппонировал Белый дом, набрала 55 голосов из необходимых 60, 43 сенатора проголосовали против. В четверг пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, и увязывать его с безопасностью — "это абсурд", лишний раз подтверждающий, что это попытка недобросовестной конкуренции. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
"Несмотря на яростное лоббирование со стороны Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода Путина. Президенту Байдену следует прислушаться к сенату, народу и правительству Украины и пересмотреть свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от предписанных конгрессом санкций", — написал Круз в сети микроблогов Twitter.
Законопроект предписывал президенту в течение 15 дней после принятия ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз пытался добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Санкции предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.
Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Противники инициативы Круза, включая Белый дом, доказывали, что она ослабит единство западных союзников в момент кризиса в Европе. Глава международного комитета сената, демократ Роберт Менендез накануне представил проект возможных беспрецедентных санкций против России. Наряду с мерами против ключевых секторов российской экономики, государственного долга, первых лиц страны туда вошли рестрикции в отношении "Северного потока — 2".