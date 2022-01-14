https://ria.ru/20220114/roman-1767540104.html
В Британии раскопали руины древнего торгового города
В Британии раскопали руины древнего торгового города - РИА Новости, 14.01.2022
В Британии раскопали руины древнего торгового города
В Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Об этом сообщает Guardian. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T04:43
2022-01-14T04:43
2022-01-14T05:03
культура
англия
археология
новости культуры
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Об этом сообщает Guardian. Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов. Ученые нашли дорогу шириной десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев. Поле находится на маршруте строящейся железнодорожной сети HS2 между Лондоном и Бирмингемом. До начала раскопок на нем пасли скот. До вторжения римлян в 43 году нашей эры на этом месте стояла деревня. Во времена римского владычества поселение расширилось. В некоторых жилых, сельскохозяйственных и промышленных районах были построены каменные дома. Судя по обнаруженной колее, город был торговым центром, куда приезжали и уезжали телеги для погрузки и разгрузки товаров. Большинство римских дорог тогда были шириной четыре — пять метров, так что размеры проезжей части в раскопанном древнем поселении действительно впечатляют. Еще одним торговым путем служила близлежащая река Чаруэлл.О богатстве местных жителей говорит и количество обнаруженных римских монет и гирь для весов — это признак активной коммерческой деятельности. Археологи также нашли здесь ювелирные изделия, стеклянные сосуды и самосскую керамику, привезенную из Галлии.
https://ria.ru/20220112/archaeology-1767358508.html
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англия, археология, новости культуры
04:43 14.01.2022 (обновлено: 05:03 14.01.2022)
В Британии раскопали руины древнего торгового города
В Британии раскопали раскопали руины богатого римского торгового города
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
В Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Об этом сообщает
Guardian.
Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов.
Ученые нашли дорогу шириной десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев.
Поле находится на маршруте строящейся железнодорожной сети HS2 между Лондоном и Бирмингемом. До начала раскопок на нем пасли скот.
До вторжения римлян в 43 году нашей эры на этом месте стояла деревня. Во времена римского владычества поселение расширилось. В некоторых жилых, сельскохозяйственных и промышленных районах были построены каменные дома.
Судя по обнаруженной колее, город был торговым центром, куда приезжали и уезжали телеги для погрузки и разгрузки товаров. Большинство римских дорог тогда были шириной четыре — пять метров, так что размеры проезжей части в раскопанном древнем поселении действительно впечатляют. Еще одним торговым путем служила близлежащая река Чаруэлл.
О богатстве местных жителей говорит и количество обнаруженных римских монет и гирь для весов — это признак активной коммерческой деятельности.
Археологи также нашли здесь ювелирные изделия, стеклянные сосуды и самосскую керамику, привезенную из Галлии.