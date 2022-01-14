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В Москве завершили основные работы по реконструкции подстанции "Битца"
В Москве завершили основные работы по реконструкции подстанции "Битца" - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве завершили основные работы по реконструкции подстанции "Битца"
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по масштабной реконструкции подстанции "Битца", в результате ее мощность увеличилась РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:22
2022-01-14T07:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по масштабной реконструкции подстанции "Битца", в результате ее мощность увеличилась в пять раз, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта построено еще одно здание подстанции, где установлено новейшее электротехническое оборудование и силовые трансформаторы."До реконструкции полная мощность этих устройств составляла 126 МВА, теперь она увеличилась почти в пять раз — до 600 МВА. Завершены работы по сооружению питающих кабельных линий 220 кВ от ТЭЦ-26 до подстанции "Битца". Следующим этапом станет перевод существующих потребителей на новые трансформаторы и ремонт основного здания", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подстанция "Битца" находится на особо охраняемой природной территории "Битцевский парк", поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду. Например, на обновленном питающем центре установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью, которая обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью."Все работы по реконструкции подстанции "Битца" проводятся без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме", — заключил Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, россия
07:22 14.01.2022
 
В Москве завершили основные работы по реконструкции подстанции "Битца"

Заммэра Бирюков: в Москве завершили основные работы по реконструкции подстанции "Битца"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по масштабной реконструкции подстанции "Битца", в результате ее мощность увеличилась в пять раз, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения — 220 кВ. Это позволяет исключить дефицит мощности и дает возможность для подключения новых абонентов, в целом повышает надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО", — отметил Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта построено еще одно здание подстанции, где установлено новейшее электротехническое оборудование и силовые трансформаторы.
"До реконструкции полная мощность этих устройств составляла 126 МВА, теперь она увеличилась почти в пять раз — до 600 МВА. Завершены работы по сооружению питающих кабельных линий 220 кВ от ТЭЦ-26 до подстанции "Битца". Следующим этапом станет перевод существующих потребителей на новые трансформаторы и ремонт основного здания", — пояснил Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подстанция "Битца" находится на особо охраняемой природной территории "Битцевский парк", поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду. Например, на обновленном питающем центре установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью, которая обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.
"Все работы по реконструкции подстанции "Битца" проводятся без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме", — заключил Бирюков.
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