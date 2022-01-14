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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767661318.html
Туристы рассказали, как сэкономить при покупке круиза
Туристы рассказали, как сэкономить при покупке круиза - РИА Новости, 14.01.2022
Туристы рассказали, как сэкономить при покупке круиза
Опытные туристы рассказали, как найти бюджетный круиз, сообщает Express. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:05
2022-01-14T07:05
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Опытные туристы рассказали, как найти бюджетный круиз, сообщает Express.Чтобы существенно сократить расходы на морскую поездку, нужно искать путешествия с репозиционированием: этом случае порт посадки и высадки отличаются. После завершения плавания к стартовой точке (если удобна именно она) или домой туристы добираются самостоятельно.Купить такую путевку можно на рейсы, при которых корабль меняет регион, например, при смене сезона, и перемещается из одного полушария в другое. Такой переход случается один-два раза в год, и это тоже круиз, но его стоимость может быть в разы ниже обычной."Так мы путешествовали через Атлантику — из Европы на Карибы", — вспоминает один из пользователей.В таких поездках пассажиров, как правило, меньше, почти не бывает детей, отмечает другой турист. За небольшие деньги отдыхающие могут жить в самых комфортабельных номерах, участвовать в мероприятиях на борту.Минусы тоже есть: команда меньше, чем на регулярном маршруте, часто неопытные сотрудники, и это сказывается на скорости обслуживания. Поскольку не отработана процедура посадки и высадки в новом порту и прохождение таможни, этот процесс занимает больше времени. А еще в таких круизах чаще бывают неработающие санузлы и сломанная мебель — ремонт только предстоит, отмечают пользователи.
https://ria.ru/20211229/meksika-1765948997.html
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новости - туризм, круизы, туризм, туристы
07:05 14.01.2022
 
Туристы рассказали, как сэкономить при покупке круиза

Туристы рассказали, как отлично отдохнуть в круизе за небольшие деньги

CC BY 2.0 / Paula Funnell / Black WatchКруизный лайнер Black Watch
Круизный лайнер Black Watch - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY 2.0 / Paula Funnell / Black Watch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Опытные туристы рассказали, как найти бюджетный круиз, сообщает Express.
Чтобы существенно сократить расходы на морскую поездку, нужно искать путешествия с репозиционированием: этом случае порт посадки и высадки отличаются. После завершения плавания к стартовой точке (если удобна именно она) или домой туристы добираются самостоятельно.
Купить такую путевку можно на рейсы, при которых корабль меняет регион, например, при смене сезона, и перемещается из одного полушария в другое. Такой переход случается один-два раза в год, и это тоже круиз, но его стоимость может быть в разы ниже обычной.
"Так мы путешествовали через Атлантику — из Европы на Карибы", — вспоминает один из пользователей.
В таких поездках пассажиров, как правило, меньше, почти не бывает детей, отмечает другой турист. За небольшие деньги отдыхающие могут жить в самых комфортабельных номерах, участвовать в мероприятиях на борту.
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Минусы тоже есть: команда меньше, чем на регулярном маршруте, часто неопытные сотрудники, и это сказывается на скорости обслуживания. Поскольку не отработана процедура посадки и высадки в новом порту и прохождение таможни, этот процесс занимает больше времени. А еще в таких круизах чаще бывают неработающие санузлы и сломанная мебель — ремонт только предстоит, отмечают пользователи.
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