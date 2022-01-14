https://ria.ru/20220114/pozhar-1767808299.html

В центре Москвы загорелось здание на территории храма

В центре Москвы загорелось здание на территории храма - РИА Новости, 14.01.2022

В центре Москвы загорелось здание на территории храма

Отдельно стоящее строение загорелось на территории храма Георгия Победоносца в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:49

2022-01-14T11:49

2022-01-14T11:49

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отдельно стоящее строение загорелось на территории храма Георгия Победоносца в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание в одноэтажном строении с мансардой на территории храма Георгия Победоносца по адресу: Большая Грузинская улица, дом 13, строение 1", - сказал собеседник.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на место прибыли дежурные подразделения.

https://ria.ru/20220111/pushkino-1767398316.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)