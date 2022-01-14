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Путин согласился поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева
Путин согласился поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева - РИА Новости, 14.01.2022
Путин согласился поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы Пермского края Дмитрия Махонина поощрить генерального конструктора — управляющего директора АО... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:43
2022-01-14T14:43
2022-01-14T14:57
пермский край
объединенная двигателестроительная корпорация
дмитрий махонин
александр иноземцев
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы Пермского края Дмитрия Махонина поощрить генерального конструктора — управляющего директора АО "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, которому исполнилось 70 лет.Во время встречи в Кремле Путин и Махонин обсуждали разработку отечественных авиационных двигателей "ПД-14" и "ПД-35". "Может быть, если это будет уместно, я бы хотел попросить: главный конструктор двигателя, Александр Александрович Иноземцев, 70 лет человеку исполнилось – возможно, рассмотреть всё-таки какое-то поощрение этому человеку", - сказал Махонин Путину.Президент согласился с предложением. "Обязательно", - ответил Путин. Махонин заметил, что Иноземцев – легендарный конструктор. "Полностью согласен", - подтвердил глава государства.
https://ria.ru/20220114/perm-1767844744.html
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пермский край, объединенная двигателестроительная корпорация, дмитрий махонин, александр иноземцев, россия
14:43 14.01.2022 (обновлено: 14:57 14.01.2022)
Путин согласился поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева
Президент Путин согласился поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева