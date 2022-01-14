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В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, ветра и снежных заносов, также ожидается сильный снег, РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:02
2022-01-14T08:02
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, ветра и снежных заносов, также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 7.00 15 января, а предупреждение о ветре — до 9 вечера пятницы."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 1.00 16 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду и метели - до 17.00 15 января. Сильный снег, местами заносы на дорогах, а также налипание мокрого снега ожидаются в Москве и области до 21.00 пятницы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
08:02 14.01.2022
 
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности

В Москве и Московской области продлили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, ветра и снежных заносов, также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице действовало до 7.00 15 января, а предупреждение о ветре — до 9 вечера пятницы.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 1.00 16 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду и метели - до 17.00 15 января. Сильный снег, местами заносы на дорогах, а также налипание мокрого снега ожидаются в Москве и области до 21.00 пятницы.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 16:57
На Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогода
 
 
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