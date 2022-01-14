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Запад пытается сбросить с себя ответственность в переговорах, заявил Лавров
Запад пытается сбросить с себя ответственность в переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Запад пытается сбросить с себя ответственность в переговорах, заявил Лавров
Запад пытается сбросить с себя главную ответственность в переговорах по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:48
2022-01-14T11:48
2022-01-14T11:56
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запад пытается сбросить с себя главную ответственность в переговорах по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами и сначала в Совете РФ-НАТО все это растворить, привлекая своих соратников", - сказал министр в ходе пресс-конференции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
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РИА Новости
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, вена, нато, совет россия-нато, обсе, россия
11:48 14.01.2022 (обновлено: 11:56 14.01.2022)
Запад пытается сбросить с себя ответственность в переговорах, заявил Лавров
Лавров: Запад пытается сбросить с себя ответственность в переговорах по безопасности