15:13 14.01.2022 (обновлено: 15:18 14.01.2022)
"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаКоза и медведь во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор продолжают праздновать. Например, студия развития традиционной казачьей культуры "Казачий формат" в эти дни выступает с необычной святочной программой для детей. О том, как и для чего проводят такие мероприятия, рассказала руководитель организации Ирина Иванова.
"Многие дети, особенно городские, никогда не ходили колядовать. Некоторые вообще не знают о том, что существуют колядки, щедровки и такой праздник, как Рождество. А казаки чтят традиции колядования, у них есть свои особенности этого обычая. На этой неделе мы проводим святочную программу, которая называется "Пришли святки – запевай колядки" (сейчас как раз святочные дни). Для нас самое важное, чтобы ребята что-то узнали о жизни казаков, чтобы это было достоверно, наглядно, чтобы все было по-настоящему", – рассказала Ирина.
Праздник основан на общепринятых сюжетах, однако включает в себя казачьи элементы. Дед Мороз тут необычный – вместо шапки у него белая кубанка, а шуба украшена казачьим поясом. В игровой форме актеры подробно рассказывают детям о традициях, знакомят их с персонажами и основными элементами действа. Например, одну из ведущих ролей играет человек, который несет рождественскую звезду. В представлении участвуют также мехоноши – дети, складывающие в сумки полученные угощения. Во время мероприятия юным зрителям обязательно показывают кукольную модель вертепа, на которой показана сцена, когда к родившемуся Иисусу пришли волхвы. А ведущими праздника выступают коза и медведь, которые напоминают о традиции шуточных переодеваний.
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаКазачий Дед Мороз в белой кубанке во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
Казачий Дед Мороз в белой кубанке во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
Иванова отметила, что мероприятие адаптировано для детей разных возрастов – от двухлетних малышей, которым показывают упрощенную и более короткую версию представления, до детей постарше, которые не только активно принимают участие в мероприятии и играх, но и получают значительно больший объем информации.
"Батькина каша" в "Хате у Маруси"
По словам Ирины, это не единственная развлекательная программа – все остальные мероприятия также знакомят зрителей с традиционными казачьими обрядами.
"У нас есть программа для девочек, которая называется "Хвала тебе, казачка-мать!". Мы проводим ее либо к Дню матери, либо к Дню казачки. В эту программу включен обряд "Батькина каша". На мероприятии мы рассказываем о том, как росла маленькая казачка. В программе собрано несколько обрядов, которые мы показываем девочкам, например как варили кашу. Они ее, конечно, не варят, мы приносим готовую, но у них есть возможность посолить, поперчить, погорчить и угостить казака-батьку, который сильно радуется каждый раз этой программе", – рассказала с улыбкой руководитель студии.
По мнению Ивановой, важно знать и помнить свою историю. Этим задачам и посвящена работа студии. А для того чтобы дети в прямом смысле могли прикоснуться к истории, сотрудники создают уникальные пространства. Например, специально для программы "В хате у Маруси" коллектив собрал старинные бытовые вещи казаков. В итоге им удалось создать настоящую историческую комнатку казачьей семейной пары. Тут вниманию маленьких зрителей предстает и прялка, и рубель, и маслобойка, и старинные вязанные коврики, и утюги, и раритетные фотографии, и даже коромысло.
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаРукодельница Маруся во время проведения программы "В хате у Маруси"
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
Рукодельница Маруся во время проведения программы "В хате у Маруси"
"Это все не просто вещи, на которые можно посмотреть. Тут тоже присутствует сюжетность. В этой хате живут Маруся со Степаном. Маруся – пряха, она наглядно демонстрирует работу с прялкой и поет. Степан – мастер по дереву, прямо на глазах у детей он мастерит незамысловатую фигурку. Детей мы тоже вовлекаем, например просим помочь Марусе натаскать воды коромыслом и показываем, как им пользоваться. Кроме того, в этой программе у нас есть две игры для детей, в одной из которых победитель получает подарок от Степана – ту самую фигурку, которую он выстрогал", – рассказала Ирина.
18 декабря 2021, 10:00Российское казачествоТрадиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование
Некоторые мероприятия, которые проводит студия, полезны не только детям, но и взрослым, считает Ирина. Например, программа к Дню города Ставрополя ежегодно напоминает жителям о важных исторических моментах.
"Как выяснилось, многие горожане, начиная с детей и заканчивая взрослыми, не знали, что Ставрополь основывали в том числе и казаки. Для нас очень важно, чтобы люди помнили, что на этих землях всегда жили казаки, что они принесли сюда свою культуру и свой быт. В программе к Дню города мы подчеркиваем этот исторический факт, рассказываем и показываем, как это произошло", – резюмировала Ирина.
Руководитель организации "Казачий формат" отметила, что дело живет уже более семи лет и это заслуга людей, которые неравнодушны к казачьей культуре и истории.