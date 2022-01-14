Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20220114/obryady-1767857132.html
"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды
"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды - РИА Новости, 14.01.2022
"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды
По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:13
2022-01-14T15:18
российское казачество
ставрополь
дед мороз
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767855800_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_3e1772c31098cb9d0491ee181b3be264.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор продолжают праздновать. Например, студия развития традиционной казачьей культуры "Казачий формат" в эти дни выступает с необычной святочной программой для детей. О том, как и для чего проводят такие мероприятия, рассказала руководитель организации Ирина Иванова.Праздник основан на общепринятых сюжетах, однако включает в себя казачьи элементы. Дед Мороз тут необычный – вместо шапки у него белая кубанка, а шуба украшена казачьим поясом. В игровой форме актеры подробно рассказывают детям о традициях, знакомят их с персонажами и основными элементами действа. Например, одну из ведущих ролей играет человек, который несет рождественскую звезду. В представлении участвуют также мехоноши – дети, складывающие в сумки полученные угощения. Во время мероприятия юным зрителям обязательно показывают кукольную модель вертепа, на которой показана сцена, когда к родившемуся Иисусу пришли волхвы. А ведущими праздника выступают коза и медведь, которые напоминают о традиции шуточных переодеваний.Иванова отметила, что мероприятие адаптировано для детей разных возрастов – от двухлетних малышей, которым показывают упрощенную и более короткую версию представления, до детей постарше, которые не только активно принимают участие в мероприятии и играх, но и получают значительно больший объем информации."Батькина каша" в "Хате у Маруси"По словам Ирины, это не единственная развлекательная программа – все остальные мероприятия также знакомят зрителей с традиционными казачьими обрядами.По мнению Ивановой, важно знать и помнить свою историю. Этим задачам и посвящена работа студии. А для того чтобы дети в прямом смысле могли прикоснуться к истории, сотрудники создают уникальные пространства. Например, специально для программы "В хате у Маруси" коллектив собрал старинные бытовые вещи казаков. В итоге им удалось создать настоящую историческую комнатку казачьей семейной пары. Тут вниманию маленьких зрителей предстает и прялка, и рубель, и маслобойка, и старинные вязанные коврики, и утюги, и раритетные фотографии, и даже коромысло."Это все не просто вещи, на которые можно посмотреть. Тут тоже присутствует сюжетность. В этой хате живут Маруся со Степаном. Маруся – пряха, она наглядно демонстрирует работу с прялкой и поет. Степан – мастер по дереву, прямо на глазах у детей он мастерит незамысловатую фигурку. Детей мы тоже вовлекаем, например просим помочь Марусе натаскать воды коромыслом и показываем, как им пользоваться. Кроме того, в этой программе у нас есть две игры для детей, в одной из которых победитель получает подарок от Степана – ту самую фигурку, которую он выстрогал", – рассказала Ирина.Некоторые мероприятия, которые проводит студия, полезны не только детям, но и взрослым, считает Ирина. Например, программа к Дню города Ставрополя ежегодно напоминает жителям о важных исторических моментах.Руководитель организации "Казачий формат" отметила, что дело живет уже более семи лет и это заслуга людей, которые неравнодушны к казачьей культуре и истории.
https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767855800_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_3559c5ae1fbe93ce8491bee88347272e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставрополь, дед мороз, российское казачество
15:13 14.01.2022 (обновлено: 15:18 14.01.2022)
 

"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды

© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаКоза и медведь во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
Коза и медведь во время проведения программы Пришли святки – запевай колядки
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор продолжают праздновать. Например, студия развития традиционной казачьей культуры "Казачий формат" в эти дни выступает с необычной святочной программой для детей. О том, как и для чего проводят такие мероприятия, рассказала руководитель организации Ирина Иванова.
"Многие дети, особенно городские, никогда не ходили колядовать. Некоторые вообще не знают о том, что существуют колядки, щедровки и такой праздник, как Рождество. А казаки чтят традиции колядования, у них есть свои особенности этого обычая. На этой неделе мы проводим святочную программу, которая называется "Пришли святки – запевай колядки" (сейчас как раз святочные дни). Для нас самое важное, чтобы ребята что-то узнали о жизни казаков, чтобы это было достоверно, наглядно, чтобы все было по-настоящему", – рассказала Ирина.
Праздник основан на общепринятых сюжетах, однако включает в себя казачьи элементы. Дед Мороз тут необычный – вместо шапки у него белая кубанка, а шуба украшена казачьим поясом. В игровой форме актеры подробно рассказывают детям о традициях, знакомят их с персонажами и основными элементами действа. Например, одну из ведущих ролей играет человек, который несет рождественскую звезду. В представлении участвуют также мехоноши – дети, складывающие в сумки полученные угощения. Во время мероприятия юным зрителям обязательно показывают кукольную модель вертепа, на которой показана сцена, когда к родившемуся Иисусу пришли волхвы. А ведущими праздника выступают коза и медведь, которые напоминают о традиции шуточных переодеваний.
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаКазачий Дед Мороз в белой кубанке во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
Казачий Дед Мороз в белой кубанке во время проведения программы Пришли святки – запевай колядки
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
Казачий Дед Мороз в белой кубанке во время проведения программы "Пришли святки – запевай колядки"
Иванова отметила, что мероприятие адаптировано для детей разных возрастов – от двухлетних малышей, которым показывают упрощенную и более короткую версию представления, до детей постарше, которые не только активно принимают участие в мероприятии и играх, но и получают значительно больший объем информации.

"Батькина каша" в "Хате у Маруси"

По словам Ирины, это не единственная развлекательная программа – все остальные мероприятия также знакомят зрителей с традиционными казачьими обрядами.
"У нас есть программа для девочек, которая называется "Хвала тебе, казачка-мать!". Мы проводим ее либо к Дню матери, либо к Дню казачки. В эту программу включен обряд "Батькина каша". На мероприятии мы рассказываем о том, как росла маленькая казачка. В программе собрано несколько обрядов, которые мы показываем девочкам, например как варили кашу. Они ее, конечно, не варят, мы приносим готовую, но у них есть возможность посолить, поперчить, погорчить и угостить казака-батьку, который сильно радуется каждый раз этой программе", – рассказала с улыбкой руководитель студии.
По мнению Ивановой, важно знать и помнить свою историю. Этим задачам и посвящена работа студии. А для того чтобы дети в прямом смысле могли прикоснуться к истории, сотрудники создают уникальные пространства. Например, специально для программы "В хате у Маруси" коллектив собрал старинные бытовые вещи казаков. В итоге им удалось создать настоящую историческую комнатку казачьей семейной пары. Тут вниманию маленьких зрителей предстает и прялка, и рубель, и маслобойка, и старинные вязанные коврики, и утюги, и раритетные фотографии, и даже коромысло.
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина ИвановаРукодельница Маруся во время проведения программы "В хате у Маруси"
Рукодельница Маруся во время проведения программы В хате у Маруси
© Фотографии предоставила руководитель студии "Казачий формат" Ирина Иванова
Рукодельница Маруся во время проведения программы "В хате у Маруси"
"Это все не просто вещи, на которые можно посмотреть. Тут тоже присутствует сюжетность. В этой хате живут Маруся со Степаном. Маруся – пряха, она наглядно демонстрирует работу с прялкой и поет. Степан – мастер по дереву, прямо на глазах у детей он мастерит незамысловатую фигурку. Детей мы тоже вовлекаем, например просим помочь Марусе натаскать воды коромыслом и показываем, как им пользоваться. Кроме того, в этой программе у нас есть две игры для детей, в одной из которых победитель получает подарок от Степана – ту самую фигурку, которую он выстрогал", – рассказала Ирина.
Ученики на открытии казачьего класса - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 10:00Российское казачество
Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование
Некоторые мероприятия, которые проводит студия, полезны не только детям, но и взрослым, считает Ирина. Например, программа к Дню города Ставрополя ежегодно напоминает жителям о важных исторических моментах.
"Как выяснилось, многие горожане, начиная с детей и заканчивая взрослыми, не знали, что Ставрополь основывали в том числе и казаки. Для нас очень важно, чтобы люди помнили, что на этих землях всегда жили казаки, что они принесли сюда свою культуру и свой быт. В программе к Дню города мы подчеркиваем этот исторический факт, рассказываем и показываем, как это произошло", – резюмировала Ирина.
Руководитель организации "Казачий формат" отметила, что дело живет уже более семи лет и это заслуга людей, которые неравнодушны к казачьей культуре и истории.
 
Российское казачествоСтавропольДед МорозРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст