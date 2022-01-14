https://ria.ru/20220114/obryady-1767857132.html

"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды

"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды - РИА Новости, 14.01.2022

"Пришли святки – запевай колядки": зачем казаки проводят старинные обряды

По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:13

2022-01-14T15:13

2022-01-14T15:18

российское казачество

ставрополь

дед мороз

российское казачество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. По всей стране отгремели новогодние салюты, прошли елки и голубые огоньки для детей и взрослых. Кто-то уже вернулся в рабочий ритм, но некоторые до сих пор продолжают праздновать. Например, студия развития традиционной казачьей культуры "Казачий формат" в эти дни выступает с необычной святочной программой для детей. О том, как и для чего проводят такие мероприятия, рассказала руководитель организации Ирина Иванова.Праздник основан на общепринятых сюжетах, однако включает в себя казачьи элементы. Дед Мороз тут необычный – вместо шапки у него белая кубанка, а шуба украшена казачьим поясом. В игровой форме актеры подробно рассказывают детям о традициях, знакомят их с персонажами и основными элементами действа. Например, одну из ведущих ролей играет человек, который несет рождественскую звезду. В представлении участвуют также мехоноши – дети, складывающие в сумки полученные угощения. Во время мероприятия юным зрителям обязательно показывают кукольную модель вертепа, на которой показана сцена, когда к родившемуся Иисусу пришли волхвы. А ведущими праздника выступают коза и медведь, которые напоминают о традиции шуточных переодеваний.Иванова отметила, что мероприятие адаптировано для детей разных возрастов – от двухлетних малышей, которым показывают упрощенную и более короткую версию представления, до детей постарше, которые не только активно принимают участие в мероприятии и играх, но и получают значительно больший объем информации."Батькина каша" в "Хате у Маруси"По словам Ирины, это не единственная развлекательная программа – все остальные мероприятия также знакомят зрителей с традиционными казачьими обрядами.По мнению Ивановой, важно знать и помнить свою историю. Этим задачам и посвящена работа студии. А для того чтобы дети в прямом смысле могли прикоснуться к истории, сотрудники создают уникальные пространства. Например, специально для программы "В хате у Маруси" коллектив собрал старинные бытовые вещи казаков. В итоге им удалось создать настоящую историческую комнатку казачьей семейной пары. Тут вниманию маленьких зрителей предстает и прялка, и рубель, и маслобойка, и старинные вязанные коврики, и утюги, и раритетные фотографии, и даже коромысло."Это все не просто вещи, на которые можно посмотреть. Тут тоже присутствует сюжетность. В этой хате живут Маруся со Степаном. Маруся – пряха, она наглядно демонстрирует работу с прялкой и поет. Степан – мастер по дереву, прямо на глазах у детей он мастерит незамысловатую фигурку. Детей мы тоже вовлекаем, например просим помочь Марусе натаскать воды коромыслом и показываем, как им пользоваться. Кроме того, в этой программе у нас есть две игры для детей, в одной из которых победитель получает подарок от Степана – ту самую фигурку, которую он выстрогал", – рассказала Ирина.Некоторые мероприятия, которые проводит студия, полезны не только детям, но и взрослым, считает Ирина. Например, программа к Дню города Ставрополя ежегодно напоминает жителям о важных исторических моментах.Руководитель организации "Казачий формат" отметила, что дело живет уже более семи лет и это заслуга людей, которые неравнодушны к казачьей культуре и истории.

https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставрополь, дед мороз, российское казачество