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Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона
Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона - РИА Новости, 14.01.2022
Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона
В Перми будут судить двух дельцов, которые устроили лабораторию по "варке" мефедрона возле здания местного наркоконтроля, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:13
2022-01-14T14:13
происшествия
пермский край
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. В Перми будут судить двух дельцов, которые устроили лабораторию по "варке" мефедрона возле здания местного наркоконтроля, сообщает региональная полиция в пятницу.По данным ведомства, двое мужчин "сварили" партию мефедрона в подвале жилого дома, который расположен в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля.Химические реагенты, прекурсоры, посуду и оборудование, необходимые для изготовления запрещенного вещества, они заказали в интернет-магазине. После этого перевезли "инструментарий" в гараж на улице Клары Цеткин.Эта улица расположена в нескольких кварталах от здания ГУМВД по Пермскому краю. На следующий день изготовителей задержали в центре Перми. Полицейские нашли в машине пермяков 20 граммов мефедрона, в гараже - еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование."Обоим пермякам предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные изготовление и хранение крупной партии запрещенных веществ). Мужчины содержатся под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край, пермь, россия
14:13 14.01.2022
 
Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона

Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию по "варке" мефедрона

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. В Перми будут судить двух дельцов, которые устроили лабораторию по "варке" мефедрона возле здания местного наркоконтроля, сообщает региональная полиция в пятницу.
По данным ведомства, двое мужчин "сварили" партию мефедрона в подвале жилого дома, который расположен в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля.
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Химические реагенты, прекурсоры, посуду и оборудование, необходимые для изготовления запрещенного вещества, они заказали в интернет-магазине. После этого перевезли "инструментарий" в гараж на улице Клары Цеткин.
Эта улица расположена в нескольких кварталах от здания ГУМВД по Пермскому краю. На следующий день изготовителей задержали в центре Перми. Полицейские нашли в машине пермяков 20 граммов мефедрона, в гараже - еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование.
"Обоим пермякам предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные изготовление и хранение крупной партии запрещенных веществ). Мужчины содержатся под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.
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