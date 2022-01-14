https://ria.ru/20220114/narkotiki-1767843493.html

Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона

Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона - РИА Новости, 14.01.2022

Возле здания пермского наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона

В Перми будут судить двух дельцов, которые устроили лабораторию по "варке" мефедрона возле здания местного наркоконтроля, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:13

2022-01-14T14:13

2022-01-14T14:13

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ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. В Перми будут судить двух дельцов, которые устроили лабораторию по "варке" мефедрона возле здания местного наркоконтроля, сообщает региональная полиция в пятницу.По данным ведомства, двое мужчин "сварили" партию мефедрона в подвале жилого дома, который расположен в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля.Химические реагенты, прекурсоры, посуду и оборудование, необходимые для изготовления запрещенного вещества, они заказали в интернет-магазине. После этого перевезли "инструментарий" в гараж на улице Клары Цеткин.Эта улица расположена в нескольких кварталах от здания ГУМВД по Пермскому краю. На следующий день изготовителей задержали в центре Перми. Полицейские нашли в машине пермяков 20 граммов мефедрона, в гараже - еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование."Обоим пермякам предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные изготовление и хранение крупной партии запрещенных веществ). Мужчины содержатся под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211221/ispaniya-1764776211.html

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происшествия, пермский край, пермь, россия