https://ria.ru/20220114/modernizatsiya-1767816166.html

Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"

Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго" - РИА Новости, 14.01.2022

Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"

Договоренности о модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья достигнуты на рабочей встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:19

2022-01-14T12:19

2022-01-14T12:19

тверская область

ржев

александр новак

игорь руденя

россети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767815542_0:149:1300:880_1920x0_80_0_0_4cd5ffb6e450f23b2fce771ed1d9d84f.jpg

ТВЕРЬ. 14 янв – РИА Новости. Договоренности о модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья достигнуты на рабочей встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства."Достигнуты договорённости о старте модернизации "Тверьэнерго". Это важно, поскольку от успешности работы компании зависит и инвестиционный потенциал нашего региона, и устойчивое энергоснабжение населения Тверской области. Дальше будем конструктивно работать с министерством энергетики, компанией "Россети", - отметил по итогам встречи Руденя.Вице-премьер и глава региона обсудили текущую работу и развитие электросетевого комплекса региона, необходимые меры для повышения энергетической и топливной безопасности Тверской области.Одной из тем встречи стала газификация населённых пунктов Тверской области.В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Как подчеркнул губернатор, ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.

https://ria.ru/20220111/remont-1767343289.html

ржев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржев, александр новак, игорь руденя, россети