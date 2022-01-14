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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220114/modernizatsiya-1767816166.html
Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"
Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго" - РИА Новости, 14.01.2022
Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"
Договоренности о модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья достигнуты на рабочей встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:19
2022-01-14T12:19
тверская область
ржев
александр новак
игорь руденя
россети
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ТВЕРЬ. 14 янв – РИА Новости. Договоренности о модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья достигнуты на рабочей встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства."Достигнуты договорённости о старте модернизации "Тверьэнерго". Это важно, поскольку от успешности работы компании зависит и инвестиционный потенциал нашего региона, и устойчивое энергоснабжение населения Тверской области. Дальше будем конструктивно работать с министерством энергетики, компанией "Россети", - отметил по итогам встречи Руденя.Вице-премьер и глава региона обсудили текущую работу и развитие электросетевого комплекса региона, необходимые меры для повышения энергетической и топливной безопасности Тверской области.Одной из тем встречи стала газификация населённых пунктов Тверской области.В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Как подчеркнул губернатор, ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.
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ржев, александр новак, игорь руденя, россети
12:19 14.01.2022
 

Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 14 янв – РИА Новости. Договоренности о модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья достигнуты на рабочей встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Достигнуты договорённости о старте модернизации "Тверьэнерго". Это важно, поскольку от успешности работы компании зависит и инвестиционный потенциал нашего региона, и устойчивое энергоснабжение населения Тверской области. Дальше будем конструктивно работать с министерством энергетики, компанией "Россети", - отметил по итогам встречи Руденя.
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Вице-премьер и глава региона обсудили текущую работу и развитие электросетевого комплекса региона, необходимые меры для повышения энергетической и топливной безопасности Тверской области.
Одной из тем встречи стала газификация населённых пунктов Тверской области.
В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Как подчеркнул губернатор, ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.
"Ключевым объектом является газопровод Ржев – Нелидово - Западная Двина – Торопец. Это большой объект и работа проходит на высоком организационном уровне. В целом программа реализуется в очень больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений – это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
 
Тверская областьРжевАлександр НовакИгорь РуденяРоссети
 
 
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