https://ria.ru/20220114/metro-1767777295.html
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 14.01.2022
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:00
2022-01-14T09:00
2022-01-14T09:46
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил его руководитель Владислав Султанов.Он отметил, что усиленные проверки также продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты."Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности", — добавил менеджер.В новогодние праздники контролеры ведомства выявили более шести тысяч нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.
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общество, московский метрополитен, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 14.01.2022 (обновлено: 09:46 14.01.2022)
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
В московском метро усилили контроль масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил его руководитель Владислав Султанов.
"В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе "омикроном", очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что усиленные проверки также продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.
Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты.
"Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора
, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности", — добавил менеджер.
В новогодние праздники контролеры ведомства выявили более шести тысяч нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.