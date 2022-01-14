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В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 14.01.2022
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:00
2022-01-14T09:46
распространение коронавируса
общество
московский метрополитен
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил его руководитель Владислав Султанов.Он отметил, что усиленные проверки также продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты."Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности", — добавил менеджер.В новогодние праздники контролеры ведомства выявили более шести тысяч нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.
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общество, московский метрополитен, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 14.01.2022 (обновлено: 09:46 14.01.2022)
 
В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима

В московском метро усилили контроль масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске едет на эскалатора на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена
Женщина в защитной маске едет на эскалатора на станции Цветной бульвар Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина в защитной маске едет на эскалатора на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил его руководитель Владислав Султанов.
"В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе "омикроном", очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что усиленные проверки также продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.
Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты.
"Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности", — добавил менеджер.
В новогодние праздники контролеры ведомства выявили более шести тысяч нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.
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