https://ria.ru/20220114/metro-1767777295.html

В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима

В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 14.01.2022

В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима

Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:00

2022-01-14T09:00

2022-01-14T09:46

распространение коронавируса

общество

московский метрополитен

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте, это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил его руководитель Владислав Султанов.Он отметил, что усиленные проверки также продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты."Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности", — добавил менеджер.В новогодние праздники контролеры ведомства выявили более шести тысяч нарушений профилактических требований в транспорте Москвы, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/kovid-1767615312.html

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общество, московский метрополитен, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии