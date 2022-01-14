https://ria.ru/20220114/kuyvashev-1767791927.html
В Свердловской области продлили "QR-каникулы" до 20 января
В Свердловской области продлили "QR-каникулы" до 20 января - РИА Новости, 14.01.2022
В Свердловской области продлили "QR-каникулы" до 20 января
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 20 января срок, когда жители могут без QR-кодов посещать заведения общественного питания и сферы... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:41
2022-01-14T10:41
2022-01-14T10:41
распространение коронавируса
свердловская область
евгений куйвашев
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 20 января срок, когда жители могут без QR-кодов посещать заведения общественного питания и сферы услуг, сообщает региональный оперативный штаб.Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время. Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января."До 20 января пролонгирован срок, когда организации общественного питания, фитнес-центры, объекты розничной торговли, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, массажные салоны, общественные бани, солярии, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания могут допускать посетителей без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.В штабе добавили, что до 15 февраля жители региона также смогут посещать здания и помещения, где созданы COVID-19-free зоны, по справке о получении первого компонента вакцины против коронавируса.
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свердловская область, евгений куйвашев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Свердловской области продлили "QR-каникулы" до 20 января
Свердловский губернатор Куйвашев продлил "QR-каникулы" до 20 января
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
продлил до 20 января срок, когда жители могут без QR-кодов посещать заведения общественного питания и сферы услуг, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время. Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января.
"До 20 января пролонгирован срок, когда организации общественного питания, фитнес-центры, объекты розничной торговли, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, массажные салоны, общественные бани, солярии, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания могут допускать посетителей без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что до 15 февраля жители региона также смогут посещать здания и помещения, где созданы COVID-19-free зоны, по справке о получении первого компонента вакцины против коронавируса.