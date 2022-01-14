https://ria.ru/20220114/kultura-1767922059.html

Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022

Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022 - РИА Новости, 14.01.2022

Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022

Более 5,7 миллиарда рублей выделят на развитие сферы культуры в Московской области в 2022 году. Средства направят на поддержку музейного дела, профессионального РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:36

2022-01-14T19:36

2022-01-14T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920492_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_352cdcae7371045530904deb4a31bce3.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более 5,7 миллиарда рублей выделят на развитие сферы культуры в Московской области в 2022 году. Средства направят на поддержку музейного дела, профессионального искусства, кино и других направлений. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, в регионе обновят книжные фонды библиотек и отремонтируют учреждения культуры. Например, планируется провести благоустройство в музее-заповеднике "Зарайский кремль", отремонтировать здания Серпуховского историко-художественного музея и музея-заповедника имени Пушкина.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)