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Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022
Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022 - РИА Новости, 14.01.2022
Более 5,7 миллиарда выделят на развитие культуры в МО в 2022
Более 5,7 миллиарда рублей выделят на развитие сферы культуры в Московской области в 2022 году. Средства направят на поддержку музейного дела, профессионального РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:36
2022-01-14T19:36
2022-01-14T19:36
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более 5,7 миллиарда рублей выделят на развитие сферы культуры в Московской области в 2022 году. Средства направят на поддержку музейного дела, профессионального искусства, кино и других направлений. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, в регионе обновят книжные фонды библиотек и отремонтируют учреждения культуры. Например, планируется провести благоустройство в музее-заповеднике "Зарайский кремль", отремонтировать здания Серпуховского историко-художественного музея и музея-заповедника имени Пушкина.
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московская область (подмосковье)