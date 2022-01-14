https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767921949.html

Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти регионах, заявила Голикова

Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022

Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти регионах, заявила Голикова

Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти российских регионах, в восьми - осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:36

2022-01-14T19:36

2022-01-14T19:38

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти российских регионах, в восьми - осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в восьми регионах. В девяти регионах отмечается улучшение", - сказала Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

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2022

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