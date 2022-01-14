https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767914186.html
Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко
Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022
Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко
Около 80% пациентов с коронавирусом в РФ лечатся дома, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:49
2022-01-14T18:49
2022-01-14T18:49
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572695002_0:73:3128:1833_1920x0_80_0_0_7325a09c1e7823195cd0863c0f434584.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 80% пациентов с коронавирусом в РФ лечатся дома, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Большинство пациентов сегодня получают лечение амбулаторно, порядка 80% пациентов находятся в домашних условиях, принимая терапию", - сказал он на брифинге.Ключевым составлявшим является противовирусная терапии, добавил он.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572695002_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c43933a77931344815cf82dfe9177e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: около 80% пациентов с COVID-19 в России лечатся дома