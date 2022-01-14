https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767914186.html

Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко

Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022

Около 80% пациентов с COVID-19 лечатся дома, сообщил Мурашко

Около 80% пациентов с коронавирусом в РФ лечатся дома, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:49

2022-01-14T18:49

2022-01-14T18:49

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 80% пациентов с коронавирусом в РФ лечатся дома, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Большинство пациентов сегодня получают лечение амбулаторно, порядка 80% пациентов находятся в домашних условиях, принимая терапию", - сказал он на брифинге.Ключевым составлявшим является противовирусная терапии, добавил он.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html

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2022

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