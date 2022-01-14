https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767904854.html
Меры по борьбе с COVID-19 обсудят во вторник, сообщила Голикова
Меры по борьбе с COVID-19 обсудят во вторник, сообщила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022
Меры по борьбе с COVID-19 обсудят во вторник, сообщила Голикова
Проект о новых мерах по защите от коронавируса будет обсуждаться во вторник, впоследствии он будет представлен президенту страны Владимиру Путину, сообщила... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:11
2022-01-14T18:11
2022-01-14T18:28
распространение коронавируса
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владимир путин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Проект о новых мерах по защите от коронавируса будет обсуждаться во вторник, впоследствии он будет представлен президенту страны Владимиру Путину, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.Ранее она сообщила о том, что власти РФ анализируют меры по защите от коронавируса, предпринимаемые за рубежом, во внимание берутся лучшие практики."Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов, и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Владимировича Мишустина со всеми главами регионов. После этого будет доложен президенту страны",- сказала Голикова.
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коронавирус covid-19, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
18:11 14.01.2022 (обновлено: 18:28 14.01.2022)
Меры по борьбе с COVID-19 обсудят во вторник, сообщила Голикова
Голикова: меры по борьбе с COVID-19 обсудят во вторник и впоследствии доложат о них Путину