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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767903433.html
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:06
2022-01-14T18:06
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
вениамин кондратьев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба администрации региона."Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в релизе.Уточняется, что согласно документу, до 1 марта сохраняются все действующие в регионе ограничения. В частности, допускается посещение совершеннолетними гражданами ряда мероприятий и объектов только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, при условии соблюдения соответствующими организациями установленных ограничений с этими документами можно посещать деловые, культурные, спортивные и некоторые иные подобные мероприятия, бассейны и спортзалы, кафе, рестораны и бары, предприятия сферы бытовых услуг, ТРЦ, объекты розничной торговли.При этом работа учреждений и организаций, проведение мероприятий, которые не ограничены властями, возможны при соблюдении требований Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html
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общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:06 14.01.2022
 
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до весны

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в релизе.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
15:45Распространение коронавируса
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Уточняется, что согласно документу, до 1 марта сохраняются все действующие в регионе ограничения. В частности, допускается посещение совершеннолетними гражданами ряда мероприятий и объектов только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, при условии соблюдения соответствующими организациями установленных ограничений с этими документами можно посещать деловые, культурные, спортивные и некоторые иные подобные мероприятия, бассейны и спортзалы, кафе, рестораны и бары, предприятия сферы бытовых услуг, ТРЦ, объекты розничной торговли.
При этом работа учреждений и организаций, проведение мероприятий, которые не ограничены властями, возможны при соблюдении требований Роспотребнадзора.

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Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыВениамин КондратьевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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