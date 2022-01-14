https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767903433.html

На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19

На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:06

2022-01-14T18:06

2022-01-14T18:06

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

вениамин кондратьев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба администрации региона."Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в релизе.Уточняется, что согласно документу, до 1 марта сохраняются все действующие в регионе ограничения. В частности, допускается посещение совершеннолетними гражданами ряда мероприятий и объектов только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, при условии соблюдения соответствующими организациями установленных ограничений с этими документами можно посещать деловые, культурные, спортивные и некоторые иные подобные мероприятия, бассейны и спортзалы, кафе, рестораны и бары, предприятия сферы бытовых услуг, ТРЦ, объекты розничной торговли.При этом работа учреждений и организаций, проведение мероприятий, которые не ограничены властями, возможны при соблюдении требований Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии