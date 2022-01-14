https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767895220.html

В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19

Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране, сообщает... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:42

2022-01-14T17:42

2022-01-14T17:47

распространение коронавируса

в мире

нидерланды

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране, сообщает Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).За последние 24 часа в Нидерландах выявили 35 521 случаев заражения коронавирусом. В среднем за неделю фиксировались 31 206 новых случаев - это на 45% больше, чем неделю назад.При этом заполняемость больниц снизилась. По данным на сегодняшний день, в больницах находятся 1289 пациентов с коронавирусом, в четверг эта цифра составляла 1363. Из них сегодня 335 человек находятся в реанимациях (накануне - 361 человек).Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html

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в мире, нидерланды, коронавирус covid-19