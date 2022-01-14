https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767895220.html
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране, сообщает... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:42
2022-01-14T17:42
2022-01-14T17:47
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763410997_0:191:3071:1918_1920x0_80_0_0_144afca575ef72c2f28d7712e60c3df5.jpg
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране, сообщает Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).За последние 24 часа в Нидерландах выявили 35 521 случаев заражения коронавирусом. В среднем за неделю фиксировались 31 206 новых случаев - это на 45% больше, чем неделю назад.При этом заполняемость больниц снизилась. По данным на сегодняшний день, в больницах находятся 1289 пациентов с коронавирусом, в четверг эта цифра составляла 1363. Из них сегодня 335 человек находятся в реанимациях (накануне - 361 человек).Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.
https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763410997_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_b90572622ef6267cb69bc8be0c9050a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, коронавирус covid-19
17:42 14.01.2022 (обновлено: 17:47 14.01.2022)
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Нидерландах за сутки зарегистрировали более 35 тысяч случаев COVID-19
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости.
Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах
за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране, сообщает Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).
За последние 24 часа в Нидерландах выявили 35 521 случаев заражения коронавирусом. В среднем за неделю фиксировались 31 206 новых случаев - это на 45% больше, чем неделю назад.
При этом заполняемость больниц снизилась. По данным на сегодняшний день, в больницах находятся 1289 пациентов с коронавирусом, в четверг эта цифра составляла 1363. Из них сегодня 335 человек находятся в реанимациях (накануне - 361 человек).
Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.