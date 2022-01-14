https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767851077.html

Чернышенко призвал мобилизовать работу кол-центров по COVID-19 в регионах

Чернышенко призвал мобилизовать работу кол-центров по COVID-19 в регионах - РИА Новости, 14.01.2022

Чернышенко призвал мобилизовать работу кол-центров по COVID-19 в регионах

Кол-центры "122" по COVID-19 в России должны быть мобилизованы из-за возможности очередной волны коронавируса: их дооснастят, усилят штат операторов и внедрят... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:51

2022-01-14T14:51

2022-01-14T14:53

распространение коронавируса

общество

технологии

дмитрий чернышенко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кол-центры "122" по COVID-19 в России должны быть мобилизованы из-за возможности очередной волны коронавируса: их дооснастят, усилят штат операторов и внедрят голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу работы службы "122".Кол-центры единого федерального номера "122" были созданы в регионах России в ноябре 2020 года. Туда направляются все звонки по COVID-19, и граждане могут оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи."Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров ("122" – ред.). Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 миллионов рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта", - приводит пресс-служба кабмина слова Чернышенко.Кроме того, он отметил ухудшение эпидемиологической ситуации. "Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему", - сказал вице-премьер.По его словам, правительство регулярно мониторит работоспособность службы, а со следующей недели будут названы регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе "122"."По итогам совещания было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную эффективность работы службы "122", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220114/preparat-1767842480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/antitela-1767799642.html

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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии