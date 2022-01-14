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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 14.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:36

2022-01-14T11:36

2022-01-14T11:36

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

ульяновская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,05%, 2. Республика Калмыкия - 0,06%, 3. Ульяновская область - 0,08%", - говорится в сообщении.

республика тыва

республика калмыкия

ульяновская область

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