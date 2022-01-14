https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767804814.html
В России за сутки выявили 23 820 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 23 820 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
В России за сутки выявили 23 820 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 820 до 10 747 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:35
2022-01-14T11:35
2022-01-14T11:35
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 820 до 10 747 125, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 820 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 547 (14,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 747 125 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%.
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выявили 23 820 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 23 820 случаев заражения коронавирусом