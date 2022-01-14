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Роспотребнадзор рассказал об универсальности российских тестов на COVID-19

Роспотребнадзор рассказал об универсальности российских тестов на COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Роспотребнадзор рассказал об универсальности российских тестов на COVID-19

Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T06:22

2022-01-14T06:22

2022-01-14T09:08

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Собеседница агентства пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации."Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", — отметила Черкашина.В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца, с декабря 2021 года, заключила она.Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна черкашина