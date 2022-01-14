06:22 14.01.2022 (обновлено: 09:08 14.01.2022)
Роспотребнадзор рассказал об универсальности российских тестов на COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора: все тесты в России выявляют COVID-19, вне зависимости от штамма
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
"Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", — сказала она.
Собеседница агентства пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.
"Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", — отметила Черкашина.
В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца, с декабря 2021 года, заключила она.
Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.