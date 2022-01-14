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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220114/kitay-1767814605.html
Рынок в прямом эфире. Как китайские деревни богатеют с помощью интернета
Рынок в прямом эфире. Как китайские деревни богатеют с помощью интернета - РИА Новости, 14.01.2022
Рынок в прямом эфире. Как китайские деревни богатеют с помощью интернета
Интернет-магазины кардинально изменили жизнь сотен тысяч людей во всем мире. Достаточно открыть сайт или приложение, нажать пару кнопок и получить заказ у... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:14
2022-01-14T12:14
россия-китай: главное
интернет
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Интернет-магазины кардинально изменили жизнь сотен тысяч людей во всем мире. Достаточно открыть сайт или приложение, нажать пару кнопок и получить заказ у курьера. В Китае удобствами электронной коммерции могут пользоваться не только городские жители. Ее развитие в сельской местности способствует стимулированию потребления как в городах, так и в деревнях, придавая новый импульс подъему местной экономики, сообщает агентство Синьхуа. По данным исследований, на июнь 2021 года объем розничных продаж сельскохозяйственных продуктов в интернете составил 208,82 миллиарда юаней (32,77 миллиарда долларов). В последние годы китайские власти активно модернизируют инфраструктуру и традиционные цепочки поставок сельхозпродукции, чтобы помочь фермерам идти в ногу со временем. Как интернет помогает развивать деревню в Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Впечатляющий результатНедавний отчет агентства McKinsey о росте мирового богатства показал удивительный результат. К концу 2020 года объем общемирового благосостояния вырос до 514 триллионов долларов, а на первом месте по стоимости активов оказался Китай, обогнав США. Согласно данным исследования, состояние КНР в 2020 году достигло 120 триллионов долларов, а США – 90 триллионов долларов.Результат действительно впечатляет, отмечают в McKinsey: за 20 лет благосостояние Китая подскочило с семи триллионов до 120 триллионов долларов. Так, китайская экономическая модель, в которой сочетаются государственный и частный сектор, показала свою эффективность.В то же время, в ближайшие десятилетия Китай перейдет к новой модели экономического развития. Если с 1980-х главной целью Пекина был экономический рост, то в новую эпоху в приоритете качественный, сбалансированный рост.КНР уже показала первые результаты перехода в новую эпоху экономического развития. В 2021 году председатель Си Цзиньпин официально объявил, что страна избавилась от крайней нищеты. За последние 20 лет в стране запустили ряд программ по преобразованию сельских районов, одной из которых было продвижение электронной коммерции в деревнях.Электронная торговля в сельской местности сыграла заметную роль в сокращении масштабов нищеты в период 13-й пятилетки. В 2015 году Управление по борьбе с бедностью Государственного совета предложило 10 крупных проектов, направленных на сокращение бедности, одним из которых стало развитие электронной коммерции. Одним из самых популярных сегодня инструментов интернет-коммерции являются трансляции или стримы. Во время стримов продавец в режиме реального времени демонстрирует потенциальным покупателям товар, отвечает на вопросы. Некоторые приглашают профессиональных ведущих на роль продавцов, устраивают шоу, предлагают скидки. Получается что-то наподобие "магазина на диване".Новая деревняВ новой, 14-й пятилетке e-коммерция станет еще более распространенной в деревнях, будет стимулировать сельское хозяйство, внутреннее потребление и способствовать модернизации сельской экономики.К концу декабря 2020 года количество интернет-пользователей в Китае составило 989 миллионов человек, из которых 309 миллионов – сельские жители. В конце 2020 года 98% бедных деревень имели доступ к интернету. Это позволило большему числу деревенских жителей выйти на интернет-рынок со своими товарами.Согласно данным платформы Kuaishou, в 2019 году более 19 миллионов человек продавали товары на платформе, из которых более пяти миллионов – жители бедных районов. В период пандемии тенденция ускорилась. Согласно "Отчету о развитии потребительского рынка Китая в 2020 году", выпущенному исследовательским институтом министерства торговли, в первой половине 2020 года было проведено более 10 миллионов прямых трансляций в области электронной коммерции с более, чем 50 миллиардами зрителей, и продано более 20 миллионов товаров. Продажи сельхозпроизводителей на интернет-платформах за первые три квартала 2020 года достигли 288,41 миллиарда юаней, что на 4,3% больше, чем в 2019 году.Помимо Kuaishou, к программе подключились и такие платформы как Taobao, Douyin и Pinduoduo. При этом платформы позволяют сельским жителям не только рекламировать и продавать свои товары, но и доставлять их покупателям.Польза от модели "прямая трансляция – продажа – доставка" очевидна не только для продавцов, но, в первую очередь, для покупателей, ведь они имеют возможность оценить товар и пообщаться с продавцом напрямую, не покупая кота в мешке. Потребители не только получают свежую продукцию "из первых рук", но и имеют возможность лично узнать того, кто его произвел, а это повышает уровень доверия к продавцам.Однако, электронная коммерция – это не так просто, как может показаться, и платформам есть, к чему стремиться. Продажа товаров через интернет – сложный процесс, включающий производство, сортировку, упаковку продукции и логистику. Необходимо способствовать здоровому развитию электронной коммерции, и тут не обойтись без взаимодействия правительства, электронных платформ и самих продавцов.
https://ria.ru/20220114/investitsii-1767805817.html
https://ria.ru/20220112/kpp-1767486336.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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интернет, китай, си цзиньпин
12:14 14.01.2022
 

Рынок в прямом эфире. Как китайские деревни богатеют с помощью интернета

© AFP 2021 / Anthony WallaceДевушка фотографирует урожай брокколи в Гонконге
Девушка фотографирует урожай брокколи в Гонконге - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Anthony Wallace
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Интернет-магазины кардинально изменили жизнь сотен тысяч людей во всем мире. Достаточно открыть сайт или приложение, нажать пару кнопок и получить заказ у курьера. В Китае удобствами электронной коммерции могут пользоваться не только городские жители. Ее развитие в сельской местности способствует стимулированию потребления как в городах, так и в деревнях, придавая новый импульс подъему местной экономики, сообщает агентство Синьхуа. По данным исследований, на июнь 2021 года объем розничных продаж сельскохозяйственных продуктов в интернете составил 208,82 миллиарда юаней (32,77 миллиарда долларов). В последние годы китайские власти активно модернизируют инфраструктуру и традиционные цепочки поставок сельхозпродукции, чтобы помочь фермерам идти в ногу со временем. Как интернет помогает развивать деревню в Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Впечатляющий результат

Недавний отчет агентства McKinsey о росте мирового богатства показал удивительный результат. К концу 2020 года объем общемирового благосостояния вырос до 514 триллионов долларов, а на первом месте по стоимости активов оказался Китай, обогнав США. Согласно данным исследования, состояние КНР в 2020 году достигло 120 триллионов долларов, а США – 90 триллионов долларов.
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Результат действительно впечатляет, отмечают в McKinsey: за 20 лет благосостояние Китая подскочило с семи триллионов до 120 триллионов долларов. Так, китайская экономическая модель, в которой сочетаются государственный и частный сектор, показала свою эффективность.
В то же время, в ближайшие десятилетия Китай перейдет к новой модели экономического развития. Если с 1980-х главной целью Пекина был экономический рост, то в новую эпоху в приоритете качественный, сбалансированный рост.
КНР уже показала первые результаты перехода в новую эпоху экономического развития. В 2021 году председатель Си Цзиньпин официально объявил, что страна избавилась от крайней нищеты. За последние 20 лет в стране запустили ряд программ по преобразованию сельских районов, одной из которых было продвижение электронной коммерции в деревнях.
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Электронная торговля в сельской местности сыграла заметную роль в сокращении масштабов нищеты в период 13-й пятилетки. В 2015 году Управление по борьбе с бедностью Государственного совета предложило 10 крупных проектов, направленных на сокращение бедности, одним из которых стало развитие электронной коммерции. Одним из самых популярных сегодня инструментов интернет-коммерции являются трансляции или стримы. Во время стримов продавец в режиме реального времени демонстрирует потенциальным покупателям товар, отвечает на вопросы. Некоторые приглашают профессиональных ведущих на роль продавцов, устраивают шоу, предлагают скидки. Получается что-то наподобие "магазина на диване".

Новая деревня

В новой, 14-й пятилетке e-коммерция станет еще более распространенной в деревнях, будет стимулировать сельское хозяйство, внутреннее потребление и способствовать модернизации сельской экономики.
К концу декабря 2020 года количество интернет-пользователей в Китае составило 989 миллионов человек, из которых 309 миллионов – сельские жители. В конце 2020 года 98% бедных деревень имели доступ к интернету. Это позволило большему числу деревенских жителей выйти на интернет-рынок со своими товарами.
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Согласно данным платформы Kuaishou, в 2019 году более 19 миллионов человек продавали товары на платформе, из которых более пяти миллионов – жители бедных районов. В период пандемии тенденция ускорилась. Согласно "Отчету о развитии потребительского рынка Китая в 2020 году", выпущенному исследовательским институтом министерства торговли, в первой половине 2020 года было проведено более 10 миллионов прямых трансляций в области электронной коммерции с более, чем 50 миллиардами зрителей, и продано более 20 миллионов товаров. Продажи сельхозпроизводителей на интернет-платформах за первые три квартала 2020 года достигли 288,41 миллиарда юаней, что на 4,3% больше, чем в 2019 году.
Помимо Kuaishou, к программе подключились и такие платформы как Taobao, Douyin и Pinduoduo. При этом платформы позволяют сельским жителям не только рекламировать и продавать свои товары, но и доставлять их покупателям.
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Польза от модели "прямая трансляция – продажа – доставка" очевидна не только для продавцов, но, в первую очередь, для покупателей, ведь они имеют возможность оценить товар и пообщаться с продавцом напрямую, не покупая кота в мешке. Потребители не только получают свежую продукцию "из первых рук", но и имеют возможность лично узнать того, кто его произвел, а это повышает уровень доверия к продавцам.
Однако, электронная коммерция – это не так просто, как может показаться, и платформам есть, к чему стремиться. Продажа товаров через интернет – сложный процесс, включающий производство, сортировку, упаковку продукции и логистику. Необходимо способствовать здоровому развитию электронной коммерции, и тут не обойтись без взаимодействия правительства, электронных платформ и самих продавцов.
 
Россия-Китай: ГлавноеИнтернетКитайСи Цзиньпин
 
 
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