https://ria.ru/20220114/investitsii-1767805817.html
Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9%
Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9% - РИА Новости, 14.01.2022
Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9%
В 2021 году объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 14,9 % в годовом исчислении до рекордного уровня РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:39
2022-01-14T11:39
2022-01-14T11:39
россия-китай: главное
китай
министерство коммерции кнр
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 14,9 % в годовом исчислении до рекордного уровня в 1,15 триллиона юаней, сообщили в четверг в министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении приток вырос на 20,2% в годовом исчислении до 173,48 миллиарда долларов.Объем фактически использованных зарубежных инвестиций в высокотехнологичных отраслях увеличился на 17,1% в годовом исчислении, сообщила официальный представитель министерства Шу Цзюэтин на пресс-конференции.В частности, приток иноинвестиций в высокотехнологичные производства и услуги вырос на 10,7 и 19,2% в годовом исчислении соответственно.В прошлом году общий объем иноинвестиций, фактически использованных в секторе услуг страны, увеличился на 16,7% в годовом исчислении до 906,49 миллиарда юаней.По данным министерства, инвестиции в континентальную часть Китая из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", а также АСЕАН поднялись на 29,4 и 29% соответственно.
https://ria.ru/20220113/plan-1767664316.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_94379fb33cc2c8bf6cb41f8b5356700a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, министерство коммерции кнр, инвестиции
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное".
В 2021 году объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая
вырос на 14,9 % в годовом исчислении до рекордного уровня в 1,15 триллиона юаней, сообщили в четверг в министерстве коммерции КНР
.
В долларовом выражении приток вырос на 20,2% в годовом исчислении до 173,48 миллиарда долларов.
Объем фактически использованных зарубежных инвестиций в высокотехнологичных отраслях увеличился на 17,1% в годовом исчислении, сообщила официальный представитель министерства Шу Цзюэтин на пресс-конференции.
В частности, приток иноинвестиций в высокотехнологичные производства и услуги вырос на 10,7 и 19,2% в годовом исчислении соответственно.
В прошлом году общий объем иноинвестиций, фактически использованных в секторе услуг страны, увеличился на 16,7% в годовом исчислении до 906,49 миллиарда юаней.
По данным министерства, инвестиции в континентальную часть Китая из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", а также АСЕАН поднялись на 29,4 и 29% соответственно.