https://ria.ru/20220114/investitsii-1767805817.html

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9%

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9% - РИА Новости, 14.01.2022

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 2021 году вырос на 14,9%

В 2021 году объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 14,9 % в годовом исчислении до рекордного уровня РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:39

2022-01-14T11:39

2022-01-14T11:39

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китай

министерство коммерции кнр

инвестиции

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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 14,9 % в годовом исчислении до рекордного уровня в 1,15 триллиона юаней, сообщили в четверг в министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении приток вырос на 20,2% в годовом исчислении до 173,48 миллиарда долларов.Объем фактически использованных зарубежных инвестиций в высокотехнологичных отраслях увеличился на 17,1% в годовом исчислении, сообщила официальный представитель министерства Шу Цзюэтин на пресс-конференции.В частности, приток иноинвестиций в высокотехнологичные производства и услуги вырос на 10,7 и 19,2% в годовом исчислении соответственно.В прошлом году общий объем иноинвестиций, фактически использованных в секторе услуг страны, увеличился на 16,7% в годовом исчислении до 906,49 миллиарда юаней.По данным министерства, инвестиции в континентальную часть Китая из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", а также АСЕАН поднялись на 29,4 и 29% соответственно.

https://ria.ru/20220113/plan-1767664316.html

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китай, министерство коммерции кнр, инвестиции