https://ria.ru/20220114/inoagenty-1767935181.html
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации - РИА Новости, 14.01.2022
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T22:21
2022-01-14T22:21
2022-01-14T22:21
общество
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россия
иноагенты
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в перечень гражданами, следует из информации на сайте ведомства."ООО "Данное сообщение"*, ООО "Номер семьдесят семь"*, - следует из реестра СМИ-иноагентов.Указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в этот же реестр. В частности, "Данное сообщение"* учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь"* - Андреем Захаровым. Все выполняют функции иностранных агентов.Как пояснили в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.*Организации, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20211217/reestr-1764327029.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Минюст включил "Данное сообщение"* и "Номер семьдесят семь"* в реестр СМИ-иноагентов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России
включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в перечень гражданами, следует из информации на сайте ведомства.
"ООО "Данное сообщение"*, ООО "Номер семьдесят семь"*, - следует из реестра СМИ-иноагентов.
Указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в этот же реестр. В частности, "Данное сообщение"* учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь"* - Андреем Захаровым. Все выполняют функции иностранных агентов.
Как пояснили в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
*Организации, выполняющие функции иноагента