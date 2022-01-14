https://ria.ru/20220114/inoagenty-1767935181.html

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации - РИА Новости, 14.01.2022

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации

Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T22:21

2022-01-14T22:21

2022-01-14T22:21

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в перечень гражданами, следует из информации на сайте ведомства."ООО "Данное сообщение"*, ООО "Номер семьдесят семь"*, - следует из реестра СМИ-иноагентов.Указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в этот же реестр. В частности, "Данное сообщение"* учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь"* - Андреем Захаровым. Все выполняют функции иностранных агентов.Как пояснили в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.*Организации, выполняющие функции иноагента

https://ria.ru/20211217/reestr-1764327029.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты