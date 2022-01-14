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Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию
Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию - РИА Новости, 14.01.2022
Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что на следующей неделе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудит в том числе Россию. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:05
2022-01-14T15:05
2022-01-14T15:05
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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что на следующей неделе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудит в том числе Россию."На следующей неделе здесь, в Берлине, я встречусь с генеральным секретарям Йенсом Столтенбергом. Разумеется, мы будем обсуждать и российскую агрессию", - заявила она, выступая в бундестаге в пятницу.
https://ria.ru/20211208/germaniya-1762760072.html
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в мире, берлин (город), йенс столтенберг, нато, россия, кристина ламбрехт
Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию
Министр обороны Германии Ламбрехт обсудит со Столтенбергом "российскую агрессию"