https://ria.ru/20220114/germaniya-1767855226.html

Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию

Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию - РИА Новости, 14.01.2022

Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что на следующей неделе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудит в том числе Россию. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:05

2022-01-14T15:05

2022-01-14T15:05

в мире

берлин (город)

йенс столтенберг

нато

россия

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что на следующей неделе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудит в том числе Россию."На следующей неделе здесь, в Берлине, я встречусь с генеральным секретарям Йенсом Столтенбергом. Разумеется, мы будем обсуждать и российскую агрессию", - заявила она, выступая в бундестаге в пятницу.

https://ria.ru/20211208/germaniya-1762760072.html

берлин (город)

россия

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в мире, берлин (город), йенс столтенберг, нато, россия, кристина ламбрехт