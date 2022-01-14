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Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек"
Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек" - РИА Новости, 14.01.2022
Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек"
Скамейки с пластиковыми перегородками возле городской поликлиники в Геленджике, вызвавшими повышенный интерес у СМИ, установлены для "удобного и безопасного"... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:57
2022-01-14T11:05
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Скамейки с пластиковыми перегородками возле городской поликлиники в Геленджике, вызвавшими повышенный интерес у СМИ, установлены для "удобного и безопасного" общения, сообщила пресс-служба геленджикской мэрии.На этой неделе ряд СМИ и кубанских пабликов обратили внимание на появившиеся возле одной из геленджикских поликлиник скамейки с прозрачными пластиковыми перегородками. Подобная конструкция вызвала ряд вопросов, например, о том, зачем эти антиковидные щиты нужны на открытом воздухе, от чего они спасают, и доказана ли их эффективность."Геленджикские антиковидные скамейки по непонятной причине привлекли внимание ведущих СМИ региона. Для установления истины в этом инфоповоде, поясняем. Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел КТ для городской поликлиники еще в августе. Сделали это для того, чтобы позволить людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться", - разъяснила ситуацию в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии.
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общество, геленджик, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:57 14.01.2022 (обновлено: 11:05 14.01.2022)
 
Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек"

Мэрия Геленджика удивилась интересу СМИ к появившимся "антиковидным скамейкам"

Пластиковые разделители на лавочках появились в Геленджике
Пластиковые разделители на лавочках появились в Геленджике
Пластиковые разделители на лавочках появились в Геленджике
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Скамейки с пластиковыми перегородками возле городской поликлиники в Геленджике, вызвавшими повышенный интерес у СМИ, установлены для "удобного и безопасного" общения, сообщила пресс-служба геленджикской мэрии.
На этой неделе ряд СМИ и кубанских пабликов обратили внимание на появившиеся возле одной из геленджикских поликлиник скамейки с прозрачными пластиковыми перегородками. Подобная конструкция вызвала ряд вопросов, например, о том, зачем эти антиковидные щиты нужны на открытом воздухе, от чего они спасают, и доказана ли их эффективность.
"Геленджикские антиковидные скамейки по непонятной причине привлекли внимание ведущих СМИ региона. Для установления истины в этом инфоповоде, поясняем. Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел КТ для городской поликлиники еще в августе. Сделали это для того, чтобы позволить людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться", - разъяснила ситуацию в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии.
 
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