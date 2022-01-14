https://ria.ru/20220114/gelendzhik-1767795227.html

Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек"

Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек" - РИА Новости, 14.01.2022

Власти Геленджика объяснили появление "антиковидных скамеек"

Скамейки с пластиковыми перегородками возле городской поликлиники в Геленджике, вызвавшими повышенный интерес у СМИ, установлены для "удобного и безопасного"... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:57

2022-01-14T10:57

2022-01-14T11:05

распространение коронавируса

общество

геленджик

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767794270_0:0:2750:1548_1920x0_80_0_0_6783cf7d12237eeaa418f6dfc4801357.jpg

КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Скамейки с пластиковыми перегородками возле городской поликлиники в Геленджике, вызвавшими повышенный интерес у СМИ, установлены для "удобного и безопасного" общения, сообщила пресс-служба геленджикской мэрии.На этой неделе ряд СМИ и кубанских пабликов обратили внимание на появившиеся возле одной из геленджикских поликлиник скамейки с прозрачными пластиковыми перегородками. Подобная конструкция вызвала ряд вопросов, например, о том, зачем эти антиковидные щиты нужны на открытом воздухе, от чего они спасают, и доказана ли их эффективность."Геленджикские антиковидные скамейки по непонятной причине привлекли внимание ведущих СМИ региона. Для установления истины в этом инфоповоде, поясняем. Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел КТ для городской поликлиники еще в августе. Сделали это для того, чтобы позволить людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться", - разъяснила ситуацию в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии.

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, геленджик, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии