https://ria.ru/20220114/gaz-1767859049.html

Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка

Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка - РИА Новости, 14.01.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1100 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста до 3-6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:21

2022-01-14T15:21

2022-01-14T15:21

экономика

азия

европа

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1100 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста до 3-6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказалась у отметки в 1100 долларов, а в 10.31 мск достигла локального максимума — почти 1140 долларов, что примерно на 12% выше расчётной цены накануне. Однако после резкого скачка к 11.03 мск котировки упали почти до 1040 долларов. Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 1045-1080 долларов, темпы роста снизились до 3-6%.Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое - до 1020 долларов на 30 декабря. Котировки после небольшого краткосрочного роста в начале января продолжили снижаться и пять торговых сессий подряд уходили в минус, 12 января расчётная цена февральских фьючерсов стала минимальной с начала года - почти 885 долларов. Однако накануне показатель вырос почти на 13%, до уровня чуть выше 1015 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/gaz-1767793029.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767742833.html

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, азия, европа, северный поток — 2