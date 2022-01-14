https://ria.ru/20220114/gaz-1767859049.html
Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка
Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка - РИА Новости, 14.01.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка
Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1100 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста до 3-6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:21
2022-01-14T15:21
2022-01-14T15:21
экономика
азия
европа
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1100 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста до 3-6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказалась у отметки в 1100 долларов, а в 10.31 мск достигла локального максимума — почти 1140 долларов, что примерно на 12% выше расчётной цены накануне. Однако после резкого скачка к 11.03 мск котировки упали почти до 1040 долларов. Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 1045-1080 долларов, темпы роста снизились до 3-6%.Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое - до 1020 долларов на 30 декабря. Котировки после небольшого краткосрочного роста в начале января продолжили снижаться и пять торговых сессий подряд уходили в минус, 12 января расчётная цена февральских фьючерсов стала минимальной с начала года - почти 885 долларов. Однако накануне показатель вырос почти на 13%, до уровня чуть выше 1015 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/gaz-1767793029.html
https://ria.ru/20220113/gaz-1767742833.html
азия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_350:0:2894:1908_1920x0_80_0_0_14de45b8a6f68ca84cfc153578873762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, азия, европа, северный поток — 2
Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста после скачка
Цены фьючерсов на газ в Европе снизили темпы роста до трех-шести процентов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Цены фьючерсов на газ в Европе
после скачка выше 1100 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста до 3-6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказалась у отметки в 1100 долларов, а в 10.31 мск достигла локального максимума — почти 1140 долларов, что примерно на 12% выше расчётной цены накануне. Однако после резкого скачка к 11.03 мск котировки упали почти до 1040 долларов. Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 1045-1080 долларов, темпы роста снизились до 3-6%.
Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое - до 1020 долларов на 30 декабря. Котировки после небольшого краткосрочного роста в начале января продолжили снижаться и пять торговых сессий подряд уходили в минус, 12 января расчётная цена февральских фьючерсов стала минимальной с начала года - почти 885 долларов. Однако накануне показатель вырос почти на 13%, до уровня чуть выше 1015 долларов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
.
На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2
". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.