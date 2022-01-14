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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.01.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскакивают более чем на 10% и превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:22
2022-01-14T10:31
экономика
европа
в мире
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскакивают более чем на 10% и превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказались у отметки в 1100 долларов, а к 10.07 мск - росли на 10,9% к расчетной цене накануне, до 1113 долларов за тысячу кубометров.Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
https://ria.ru/20220114/ekologiya-1767721375.html
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экономика, европа, в мире, северный поток — 2
10:22 14.01.2022 (обновлено: 10:31 14.01.2022)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскакивают более чем на 10% и превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказались у отметки в 1100 долларов, а к 10.07 мск - росли на 10,9% к расчетной цене накануне, до 1113 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
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Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
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ЭкономикаЕвропаВ миреСеверный поток — 2
 
 
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