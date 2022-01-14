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Новак заявил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе
Новак заявил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе - РИА Новости, 15.01.2022
Новак заявил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе
Ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T20:52
2022-01-15T00:02
в мире
европа
александр новак
газпром
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак."Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России. Долгая зима, во-первых, вынула (запасы. — Прим. ред.) из подземных газовых хранилищ", — пояснил он в интервью телеканалу "Россия 1".Кроме того, отметил Новак, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке. По его мнению, Москва могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на три миллиарда кубометров в месяц."Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, который пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, возникшие сегодня у европейских потребителей", — ответил на эти обвинения Новак.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров. Цены на газ в Европе начали стремительно расти.В этом сезоне, начавшемся 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28 процентов. Как указывали в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6 процента (26,6 миллиарда кубометров).Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко. В свою очередь, рекордные цены на топливо они назвали следствием низкого уровня заполненности хранилищ на континенте, ограничения предложения со стороны поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20220114/polsha-1767869102.html
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в мире, европа, александр новак, газпром, россия
20:52 14.01.2022 (обновлено: 00:02 15.01.2022)
 
Новак заявил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе

Вице-премьер Новак заявил, что Россия и "Газпром" не виноваты в энергокризисе в Европе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России. Долгая зима, во-первых, вынула (запасы. — Прим. ред.) из подземных газовых хранилищ", — пояснил он в интервью телеканалу "Россия 1".
Кроме того, отметил Новак, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке. По его мнению, Москва могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на три миллиарда кубометров в месяц.

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, который пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, возникшие сегодня у европейских потребителей", — ответил на эти обвинения Новак.
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В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров. Цены на газ в Европе начали стремительно расти.
В этом сезоне, начавшемся 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28 процентов. Как указывали в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6 процента (26,6 миллиарда кубометров).
Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.
Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко. В свою очередь, рекордные цены на топливо они назвали следствием низкого уровня заполненности хранилищ на континенте, ограничения предложения со стороны поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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