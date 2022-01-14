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https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767827582.html
Силуанов назвал дефицит рабочих и геополитику главными рисками в 2022 году
Силуанов назвал дефицит рабочих и геополитику главными рисками в 2022 году - РИА Новости, 14.01.2022
Силуанов назвал дефицит рабочих и геополитику главными рисками в 2022 году
Министр финансов России Антон Силуанов назвал дефицит рабочей силы, геополитику и ESG главными рисками для роста российской экономики в 2022 году. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:01
2022-01-14T13:01
экономика
антон силуанов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал дефицит рабочей силы, геополитику и ESG главными рисками для роста российской экономики в 2022 году."Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы", - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос модератора об основных рисках для роста российской экономики в текущем году. "Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда", - добавил министр.По его словам, ситуация на рынке труда сейчас похожа на ту, которая недавно наблюдалась в электроэнергетике: когда стоимость ресурсов была низкой, у компаний не было никаких стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.Силуанов напомнил, что еще несколько лет назад запрет на экспорт или ограничение поставок каких-либо товаров выглядели бы дико, а сейчас такие решения обсуждаются и вводятся. "Это риск, который мы видим в мировой экономике, которой будет мешать росту", – заявил глава Минфина.Российским властям, по его словам, также следует всерьез заняться снижением рисков для акционерного капитала. "Деньги есть, прибыли большие, огромные. Вопрос в том, чтобы эти прибыли пошли в новые рабочие места, в новые производства и так далее. И здесь как раз вопросы защиты собственности, гарантии макростабильности, инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны более четко бизнесу сказать, что мы на перспективе имеем такие-то правила", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html
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экономика, антон силуанов, коронавирус в россии
13:01 14.01.2022
 
Силуанов назвал дефицит рабочих и геополитику главными рисками в 2022 году

Министр финансов Силуанов назвал дефицит рабочих и геополитику рисками в экономике

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал дефицит рабочей силы, геополитику и ESG главными рисками для роста российской экономики в 2022 году.
"Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы", - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос модератора об основных рисках для роста российской экономики в текущем году. "Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда", - добавил министр.
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По его словам, ситуация на рынке труда сейчас похожа на ту, которая недавно наблюдалась в электроэнергетике: когда стоимость ресурсов была низкой, у компаний не было никаких стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.
"Есть риски ESG. Большой риск у нас - геополитика тоже. И торговый протекционизм", - добавил он. Причем последний является риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом.
Силуанов напомнил, что еще несколько лет назад запрет на экспорт или ограничение поставок каких-либо товаров выглядели бы дико, а сейчас такие решения обсуждаются и вводятся. "Это риск, который мы видим в мировой экономике, которой будет мешать росту", – заявил глава Минфина.
Российским властям, по его словам, также следует всерьез заняться снижением рисков для акционерного капитала. "Деньги есть, прибыли большие, огромные. Вопрос в том, чтобы эти прибыли пошли в новые рабочие места, в новые производства и так далее. И здесь как раз вопросы защиты собственности, гарантии макростабильности, инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны более четко бизнесу сказать, что мы на перспективе имеем такие-то правила", - подчеркнул он.
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