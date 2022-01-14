https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html

В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека

В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2022

В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека

Два человека получили травмы при столкновении во Владивостоке автобуса с пассажирами и иномарки с водителем без прав, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T04:05

2022-01-14T04:05

2022-01-14T04:05

происшествия

дтп

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении во Владивостоке автобуса с пассажирами и иномарки с водителем без прав, сообщает УМВД по Приморскому краю.Согласно предварительной информации, водитель машины Honda Fit, лишенный прав из-за езды в пьяном виде, "при движении со стороны улицы Котельникова в направлении улицы Кузнецова не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №16б "Площадь Баляева — улица Нейбута".Как указывают в УМВД, травмированы водитель, спровоцировавший аварию, и пассажир автобуса — 14-летний мальчик. Им назначено амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20220113/dtp-1767598097.html

приморский край

владивосток

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происшествия, дтп, приморский край, владивосток