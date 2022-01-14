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В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека
В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека - РИА Новости, 14.01.2022
В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека
Два человека получили травмы при столкновении во Владивостоке автобуса с пассажирами и иномарки с водителем без прав, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T04:05
2022-01-14T04:05
происшествия
дтп
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении во Владивостоке автобуса с пассажирами и иномарки с водителем без прав, сообщает УМВД по Приморскому краю.Согласно предварительной информации, водитель машины Honda Fit, лишенный прав из-за езды в пьяном виде, "при движении со стороны улицы Котельникова в направлении улицы Кузнецова не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №16б "Площадь Баляева — улица Нейбута".Как указывают в УМВД, травмированы водитель, спровоцировавший аварию, и пассажир автобуса — 14-летний мальчик. Им назначено амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20220113/dtp-1767598097.html
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происшествия, дтп, приморский край, владивосток
04:05 14.01.2022
 
В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека

В ДТП с автобусом и иномаркой во Владивостоке пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении во Владивостоке автобуса с пассажирами и иномарки с водителем без прав, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Согласно предварительной информации, водитель машины Honda Fit, лишенный прав из-за езды в пьяном виде, "при движении со стороны улицы Котельникова в направлении улицы Кузнецова не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №16б "Площадь Баляева — улица Нейбута".
Как указывают в УМВД, травмированы водитель, спровоцировавший аварию, и пассажир автобуса — 14-летний мальчик. Им назначено амбулаторное лечение.
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 08:57
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
 
ПроисшествияДТППриморский крайВладивосток
 
 
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