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https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе - РИА Новости, 14.01.2022
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе
Запад заинтересован в конфликте в Донбассе, ему нужен очаг напряженности на границе с РФ, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:15
2022-01-14T16:15
в мире
украина
сша
франция
министерство обороны украины
евросоюз
нато
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Запад заинтересован в конфликте в Донбассе, ему нужен очаг напряженности на границе с РФ, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова.Ранее двое советников из США начали работу на постоянной основе в минобороны Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции заявил, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" украинской армии, решение должно быть принято в скором времени. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО."Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… Подчеркивают то, что Европе, как, впрочем, и Америке, нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряженности на границе с Россией", - сказала РИА Новости Попова.
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в мире, украина, сша, франция, министерство обороны украины, евросоюз, нато, сергей лавров, донбасс, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия
16:15 14.01.2022
 
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе

Депутат Народного совета ДНР Попова: Западу нужен очаг напряженности на границе с Россией

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Запад заинтересован в конфликте в Донбассе, ему нужен очаг напряженности на границе с РФ, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова.
Ранее двое советников из США начали работу на постоянной основе в минобороны Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции заявил, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" украинской армии, решение должно быть принято в скором времени. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.
"Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… Подчеркивают то, что Европе, как, впрочем, и Америке, нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряженности на границе с Россией", - сказала РИА Новости Попова.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 13:21
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу
 
В миреУкраинаСШАФранцияМинистерство обороны УкраиныЕвросоюзНАТОСергей ЛавровДонбассЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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