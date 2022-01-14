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В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 14.01.2022
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:49
2022-01-14T10:49
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у шести населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
https://ria.ru/20220113/donbass-1767649935.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
10:49 14.01.2022
 
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков

В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 13:16
В ДНР заявили о тяжелом вооружении украинских силовиков в жилых районах
"Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у шести населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
Флаг ОБСЕ в районе линии соприкосновения у поселка Золотое - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 10:26
ЛНР обвинила украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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