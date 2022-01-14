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В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 14.01.2022
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:49
2022-01-14T10:49
2022-01-14T10:49
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у шести населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
https://ria.ru/20220113/donbass-1767649935.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В Донецке зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе