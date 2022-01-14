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В Карелии решили не вводить QR-коды для родителей при посещении детсадов

В Карелии решили не вводить QR-коды для родителей при посещении детсадов - РИА Новости, 14.01.2022

В Карелии решили не вводить QR-коды для родителей при посещении детсадов

Власти Карелии решили не вводить требование для родителей предъявлять QR-коды при посещении детских садов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:31

2022-01-14T15:31

2022-01-14T15:31

общество

республика карелия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Власти Карелии решили не вводить требование для родителей предъявлять QR-коды при посещении детских садов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.Ранее сообщалось, что в Карелии планировалось введение проверки QR-кодов при посещении родителями детских садов."Приняли решение не вводить планируемое требование предъявлять QR-коды в детских садах. Ситуация с коронавирусом, а также достаточно высокий уровень коллективного иммунитета сейчас позволяют нам это сделать", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом он отметил, что штамм "омикрон" быстро распространяется. "Но понимаем, что это затишье перед бурей. "Омикрон" уже на пороге. Чем он опасен? Прежде всего своей контагиозностью - она в 7 раз выше, чем у других штаммов коронавируса. "Омикрон" распространяется молниеносно… Понятно, что нам не избежать резкого прироста заболеваемости, его прогнозируют уже в феврале", - написал глава Карелии.Парфенчиков также напомнил о важности вакцинации и ревакцинации от коронавируса."Медики предупреждают, что новая волна будет очень мощной. Возможно, более стремительной, чем прежние, но крайне напряженной. Сейчас еще есть немного времени, чтобы успеть подготовиться к ней - пройти вакцинацию. Конечно, важна и ревакцинация: не ждите 6 месяцев - даже если с момента прививки прошло 5, уже можно ревакцинироваться и защитить себя от новой волны "омикрона", - отметил глава Карелии.

https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767843034.html

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общество, республика карелия, артур парфенчиков