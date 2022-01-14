https://ria.ru/20220114/degtyarev-1767774599.html

Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев

Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.01.2022

Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что 90-летие Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, в рамках празднования в городе возведут сквер трудовой РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:26

2022-01-14T08:26

2022-01-14T08:26

хабаровский край

общество

комсомольск-на-амуре

михаил дегтярев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767774448_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_5bcafe0630d4adf50312f3c70a7dec27.jpg

ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что 90-летие Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, в рамках празднования в городе возведут сквер трудовой доблести.Глава региона в пятницу провел рабочую встречу с мэром Комсомольска Александром Жорником по вопросам социально-экономического развития территории и планов на текущий год. Знаковым событием станет юбилей города, который, по словам Дегтярева, заслуживает особого внимания со стороны краевого правительства."Сегодня встретился с главой Комсомольска-на-Амуре. Обсудили с Александром Жорником празднование 90-летия города. Отметим его достойно. Комсомольск – один из самых молодых в стране. Город трудовой доблести. Этот статус присвоен по поручению президента России за неоценимый вклад комсомольчан в победу в Великой Отечественной войне. Поэтому в юбилейный год здесь появится одноименный сквер. Площадку уже определили, 40 миллионов рублей на ее благоустройство выделили", - написал Дегтярев по итогам встречи в своем Telegram-канале.Также в этом году продолжится реализация других проектов, направленных на создание комфортной и безопасной среды в городе. В ближайшее время откроются новые спорткомплексы, сданные в конце 2021 года."В этом году сдадим третий этап строительства городской набережной. Активизируем жилищное строительство и расселение аварийного жилфонда. Ускорим возведение дамб. Это наше переходящее знамя прошлых лет. Сегодня все обновленные планы и графики демонстрируют одно – город защитим и введем объекты к концу 2023 года. Я лично контролирую этот вопрос. Прошу того же и от вас, Александр Викторович ", - обратился к мэру Дегтярев.В этом году на расселение посёлка Берлин (13 бараков) в Комсомольске-на-Амуре было выделено 100 миллионов рублей - так начался второй этап расселения аварийных домов в городе.В Комсомольске-на-Амуре в этом году планируется привести в порядок 18 объектов дорожной инфраструктуры по нацпроекту БКД, а это более 25 километров дорог. В общем числе участок Северного шоссе протяженностью 6 километров, стоимостью около 65 миллионов рублей.Кроме того, Комсомольск попал в число 25 городов Дальнего Востока, где будет проведена реновация.

https://rsport.ria.ru/20211130/trenirovki-1761386184.html

https://realty.ria.ru/20211014/bolnitsa-1754503965.html

https://ria.ru/20211114/checkmate-1759002342.html

комсомольск-на-амуре

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, россия