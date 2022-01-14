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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220114/degtyarev-1767774599.html
Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев
Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.01.2022
Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что 90-летие Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, в рамках празднования в городе возведут сквер трудовой РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:26
2022-01-14T08:26
хабаровский край
общество
комсомольск-на-амуре
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что 90-летие Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, в рамках празднования в городе возведут сквер трудовой доблести.Глава региона в пятницу провел рабочую встречу с мэром Комсомольска Александром Жорником по вопросам социально-экономического развития территории и планов на текущий год. Знаковым событием станет юбилей города, который, по словам Дегтярева, заслуживает особого внимания со стороны краевого правительства."Сегодня встретился с главой Комсомольска-на-Амуре. Обсудили с Александром Жорником празднование 90-летия города. Отметим его достойно. Комсомольск – один из самых молодых в стране. Город трудовой доблести. Этот статус присвоен по поручению президента России за неоценимый вклад комсомольчан в победу в Великой Отечественной войне. Поэтому в юбилейный год здесь появится одноименный сквер. Площадку уже определили, 40 миллионов рублей на ее благоустройство выделили", - написал Дегтярев по итогам встречи в своем Telegram-канале.Также в этом году продолжится реализация других проектов, направленных на создание комфортной и безопасной среды в городе. В ближайшее время откроются новые спорткомплексы, сданные в конце 2021 года."В этом году сдадим третий этап строительства городской набережной. Активизируем жилищное строительство и расселение аварийного жилфонда. Ускорим возведение дамб. Это наше переходящее знамя прошлых лет. Сегодня все обновленные планы и графики демонстрируют одно – город защитим и введем объекты к концу 2023 года. Я лично контролирую этот вопрос. Прошу того же и от вас, Александр Викторович ", - обратился к мэру Дегтярев.В этом году на расселение посёлка Берлин (13 бараков) в Комсомольске-на-Амуре было выделено 100 миллионов рублей - так начался второй этап расселения аварийных домов в городе.В Комсомольске-на-Амуре в этом году планируется привести в порядок 18 объектов дорожной инфраструктуры по нацпроекту БКД, а это более 25 километров дорог. В общем числе участок Северного шоссе протяженностью 6 километров, стоимостью около 65 миллионов рублей.Кроме того, Комсомольск попал в число 25 городов Дальнего Востока, где будет проведена реновация.
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общество, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, россия
08:26 14.01.2022
 
Юбилей Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, заявил Дегтярев

Губернатор Дегтярев: 90-летний юбилей Комсомольска-на-Амуре в 2022 году отметим достойно

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре в 1979 году
Комсомольск-на-Амуре в 1979 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Комсомольск-на-Амуре в 1979 году. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что 90-летие Комсомольска-на-Амуре отметят достойно, в рамках празднования в городе возведут сквер трудовой доблести.
Глава региона в пятницу провел рабочую встречу с мэром Комсомольска Александром Жорником по вопросам социально-экономического развития территории и планов на текущий год. Знаковым событием станет юбилей города, который, по словам Дегтярева, заслуживает особого внимания со стороны краевого правительства.
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"Сегодня встретился с главой Комсомольска-на-Амуре. Обсудили с Александром Жорником празднование 90-летия города. Отметим его достойно. Комсомольск – один из самых молодых в стране. Город трудовой доблести. Этот статус присвоен по поручению президента России за неоценимый вклад комсомольчан в победу в Великой Отечественной войне. Поэтому в юбилейный год здесь появится одноименный сквер. Площадку уже определили, 40 миллионов рублей на ее благоустройство выделили", - написал Дегтярев по итогам встречи в своем Telegram-канале.
Также в этом году продолжится реализация других проектов, направленных на создание комфортной и безопасной среды в городе. В ближайшее время откроются новые спорткомплексы, сданные в конце 2021 года.
"В этом году сдадим третий этап строительства городской набережной. Активизируем жилищное строительство и расселение аварийного жилфонда. Ускорим возведение дамб. Это наше переходящее знамя прошлых лет. Сегодня все обновленные планы и графики демонстрируют одно – город защитим и введем объекты к концу 2023 года. Я лично контролирую этот вопрос. Прошу того же и от вас, Александр Викторович ", - обратился к мэру Дегтярев.
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В этом году на расселение посёлка Берлин (13 бараков) в Комсомольске-на-Амуре было выделено 100 миллионов рублей - так начался второй этап расселения аварийных домов в городе.
"На эти деньги муниципалитет купил на аукционе 30 квартир в новом доме №33 в микрорайоне "Дружба". Сейчас идет регистрация прав. С людьми скоро заключат договоры социального найма и мены. Реализуя первый этап в прошлом году, мы безвозмездно передали Городу юности 39 однокомнатных квартир в новом доме №32, также в микрорайоне "Дружба". Сейчас ведётся проработка третьего этапа расселения", - рассказал ранее губернатор.
В Комсомольске-на-Амуре в этом году планируется привести в порядок 18 объектов дорожной инфраструктуры по нацпроекту БКД, а это более 25 километров дорог. В общем числе участок Северного шоссе протяженностью 6 километров, стоимостью около 65 миллионов рублей.
Кроме того, Комсомольск попал в число 25 городов Дальнего Востока, где будет проведена реновация.
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Хабаровский крайОбществоКомсомольск-на-АмуреМихаил ДегтяревРоссия
 
 
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