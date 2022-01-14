https://ria.ru/20220114/covid-sertifikat-1767912307.html

Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова

Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022

Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова

Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:42

2022-01-14T18:42

2022-01-14T19:24

общество

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сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.Голикова пояснила, что это касается той категории граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачу.Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно и не имели положительного теста на коронавирус, могут сдать тест на антитела и при их наличии получить сертификат на шесть месяцев, пояснила она.

https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767918740.html

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации