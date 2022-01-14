Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/covid-sertifikat-1767912307.html
Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова
Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022
Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова
Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:42
2022-01-14T19:24
общество
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_7612b9395c65a70f74efb4bb38f69974.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.Голикова пояснила, что это касается той категории граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачу.Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно и не имели положительного теста на коронавирус, могут сдать тест на антитела и при их наличии получить сертификат на шесть месяцев, пояснила она.
https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767918740.html
https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_5de525313802a8d53f85af4ab0471c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
18:42 14.01.2022 (обновлено: 19:24 14.01.2022)
 
Наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат, заявила Голикова

Голикова: наличие антител или положительного теста позволяет выдавать COVID-сертификат

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сертификат о вакцинации от COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
19:13Распространение коронавируса
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Голикова пояснила, что это касается той категории граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачу.
Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно и не имели положительного теста на коронавирус, могут сдать тест на антитела и при их наличии получить сертификат на шесть месяцев, пояснила она.
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
18:14Распространение коронавируса
"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
22:11Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих
Лента новостейМолния
В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобилиТеррористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих