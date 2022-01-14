11:27 14.01.2022 (обновлено: 12:19 14.01.2022)
Лавров призвал США и НАТО отреагировать на проекты гарантий безопасности
Глава МИД Лавров: Россия ждет от США и НАТО реакции по проектам гарантий безопасности
Министр иностранных дел Сергей Лавров
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.