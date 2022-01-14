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В Набережных Челнах задержали похитителей 25 миллионов рублей из банка
В Набережных Челнах задержали похитителей 25 миллионов рублей из банка - РИА Новости, 14.01.2022
В Набережных Челнах задержали похитителей 25 миллионов рублей из банка
Полицейские задержали в Набережных Челнах двух сотрудников одного из банков, похитивших 25 миллионов рублей, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:20
2022-01-14T10:20
происшествия
набережные челны
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Полицейские задержали в Набережных Челнах двух сотрудников одного из банков, похитивших 25 миллионов рублей, сообщает МВД по Татарстану."В Набережных Челнах в период с 3 декабря по 30 декабря 2021 года злоумышленники, являясь материально ответственным лицами, действуя в группе, с использованием своего служебного положения, совершили хищение из банковской организации вверенных им денежных средств на общую сумму 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками полиции совместно со службой безопасности банковского учреждения. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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происшествия, набережные челны
10:20 14.01.2022
 
В Набережных Челнах задержали похитителей 25 миллионов рублей из банка

В Набережных Челнах задержали двух сотрудников банка, укравших 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Полицейские задержали в Набережных Челнах двух сотрудников одного из банков, похитивших 25 миллионов рублей, сообщает МВД по Татарстану.
"В Набережных Челнах в период с 3 декабря по 30 декабря 2021 года злоумышленники, являясь материально ответственным лицами, действуя в группе, с использованием своего служебного положения, совершили хищение из банковской организации вверенных им денежных средств на общую сумму 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками полиции совместно со службой безопасности банковского учреждения. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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